Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén

Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
13 de Enero de 2026 | 16:13

Escuchar esta nota

Un importante foco de incendio forestal se reactivó en las últimas horas en una de las laderas del Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, y volvió a encender las alarmas en toda la comarca andina. Las fuertes ráfagas de viento favorecieron el avance de las llamas y generaron una imponente columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

El fuego cobró mayor intensidad debido a vientos que alcanzaron los 40 km/h, lo que complicó las tareas de los brigadistas y obligó a reforzar el operativo terrestre y aéreo. Desde temprano, una “chimenea” de humo que permanecía activa desde el día anterior se reavivó con violencia, impulsando el fuego hacia sectores del bosque cercanos al casco urbano de Epuyén.

Según el pronóstico, para este martes se espera una temperatura máxima de 22°C, con baja humedad relativa y continuidad de las ráfagas, condiciones que mantienen el riesgo extremo. El alivio podría llegar recién este miércoles, cuando se prevén lluvias leves, que se intensificarían durante la tarde y la noche, aunque acompañadas por vientos de hasta 50 km/h.

Operativo aéreo y trabajo en el terreno

El combate del incendio incluye un amplio despliegue de medios aéreos. Entre ellos se destaca el avión hidrante Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar cerca de 6.000 litros de agua por maniobra. A esto se suma el trabajo ininterrumpido de brigadistas en tierra, con tareas de enfriamiento de puntos calientes, refuerzo de fajas cortafuegos y protección de viviendas.

De acuerdo al último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó aproximadamente 11.970 hectáreas en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De los 32 focos detectados, 22 fueron extinguidos, aunque el fuego continúa activo y en expansión en sectores críticos.

LE PUEDE INTERESAR

Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?

LE PUEDE INTERESAR

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

El operativo cuenta con la participación de 295 brigadistas y la coordinación de organismos provinciales y nacionales. Además, se sumó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) con puestos sanitarios móviles para asistir al personal que combate las llamas.

Investigación judicial

En paralelo, la Justicia de Chubut investiga el origen del incendio. El fiscal a cargo, Díaz Mayer, confirmó que el foco inicial fue determinado en una zona aislada, entre Puerto Patriada y un sector conocido como El Oso. Peritajes especializados detectaron la presencia de gases de combustión, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue intencional.

El funcionario descartó que el incendio esté vinculado a reclamos de comunidades mapuches y aseguró que todas las hipótesis continúan bajo análisis, mientras se avanza con la recolección de testimonios, cámaras de seguridad y registros de antenas telefónicas.

Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica y las autoridades mantienen el alerta máximo en toda la región, a la espera de condiciones climáticas que permitan frenar el avance del fuego.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi superó con éxito la revisión médica: firma su contrato con Gimnasia

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Últimas noticias de Información General

Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Deportes
Auzmendi superó con éxito la revisión médica: firma su contrato con Gimnasia
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Policiales
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
La Ciudad
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Espectáculos
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Luciano Castro, otra mujer en su lista: ¿Tamara Bella?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla