Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén

Un importante foco de incendio forestal se reactivó en las últimas horas en una de las laderas del Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, y volvió a encender las alarmas en toda la comarca andina. Las fuertes ráfagas de viento favorecieron el avance de las llamas y generaron una imponente columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

El fuego cobró mayor intensidad debido a vientos que alcanzaron los 40 km/h, lo que complicó las tareas de los brigadistas y obligó a reforzar el operativo terrestre y aéreo. Desde temprano, una “chimenea” de humo que permanecía activa desde el día anterior se reavivó con violencia, impulsando el fuego hacia sectores del bosque cercanos al casco urbano de Epuyén.

Según el pronóstico, para este martes se espera una temperatura máxima de 22°C, con baja humedad relativa y continuidad de las ráfagas, condiciones que mantienen el riesgo extremo. El alivio podría llegar recién este miércoles, cuando se prevén lluvias leves, que se intensificarían durante la tarde y la noche, aunque acompañadas por vientos de hasta 50 km/h.

Operativo aéreo y trabajo en el terreno

El combate del incendio incluye un amplio despliegue de medios aéreos. Entre ellos se destaca el avión hidrante Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar cerca de 6.000 litros de agua por maniobra. A esto se suma el trabajo ininterrumpido de brigadistas en tierra, con tareas de enfriamiento de puntos calientes, refuerzo de fajas cortafuegos y protección de viviendas.

De acuerdo al último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó aproximadamente 11.970 hectáreas en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De los 32 focos detectados, 22 fueron extinguidos, aunque el fuego continúa activo y en expansión en sectores críticos.

El operativo cuenta con la participación de 295 brigadistas y la coordinación de organismos provinciales y nacionales. Además, se sumó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) con puestos sanitarios móviles para asistir al personal que combate las llamas.

Investigación judicial

En paralelo, la Justicia de Chubut investiga el origen del incendio. El fiscal a cargo, Díaz Mayer, confirmó que el foco inicial fue determinado en una zona aislada, entre Puerto Patriada y un sector conocido como El Oso. Peritajes especializados detectaron la presencia de gases de combustión, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue intencional.

El funcionario descartó que el incendio esté vinculado a reclamos de comunidades mapuches y aseguró que todas las hipótesis continúan bajo análisis, mientras se avanza con la recolección de testimonios, cámaras de seguridad y registros de antenas telefónicas.

Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica y las autoridades mantienen el alerta máximo en toda la región, a la espera de condiciones climáticas que permitan frenar el avance del fuego.