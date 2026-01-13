Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones con el kirchnerismo
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un importante foco de incendio forestal se reactivó en las últimas horas en una de las laderas del Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, y volvió a encender las alarmas en toda la comarca andina. Las fuertes ráfagas de viento favorecieron el avance de las llamas y generaron una imponente columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.
El fuego cobró mayor intensidad debido a vientos que alcanzaron los 40 km/h, lo que complicó las tareas de los brigadistas y obligó a reforzar el operativo terrestre y aéreo. Desde temprano, una “chimenea” de humo que permanecía activa desde el día anterior se reavivó con violencia, impulsando el fuego hacia sectores del bosque cercanos al casco urbano de Epuyén.
Según el pronóstico, para este martes se espera una temperatura máxima de 22°C, con baja humedad relativa y continuidad de las ráfagas, condiciones que mantienen el riesgo extremo. El alivio podría llegar recién este miércoles, cuando se prevén lluvias leves, que se intensificarían durante la tarde y la noche, aunque acompañadas por vientos de hasta 50 km/h.
Operativo aéreo y trabajo en el terreno
El combate del incendio incluye un amplio despliegue de medios aéreos. Entre ellos se destaca el avión hidrante Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar cerca de 6.000 litros de agua por maniobra. A esto se suma el trabajo ininterrumpido de brigadistas en tierra, con tareas de enfriamiento de puntos calientes, refuerzo de fajas cortafuegos y protección de viviendas.
De acuerdo al último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó aproximadamente 11.970 hectáreas en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De los 32 focos detectados, 22 fueron extinguidos, aunque el fuego continúa activo y en expansión en sectores críticos.
LE PUEDE INTERESAR
Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
El operativo cuenta con la participación de 295 brigadistas y la coordinación de organismos provinciales y nacionales. Además, se sumó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) con puestos sanitarios móviles para asistir al personal que combate las llamas.
Investigación judicial
En paralelo, la Justicia de Chubut investiga el origen del incendio. El fiscal a cargo, Díaz Mayer, confirmó que el foco inicial fue determinado en una zona aislada, entre Puerto Patriada y un sector conocido como El Oso. Peritajes especializados detectaron la presencia de gases de combustión, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue intencional.
El funcionario descartó que el incendio esté vinculado a reclamos de comunidades mapuches y aseguró que todas las hipótesis continúan bajo análisis, mientras se avanza con la recolección de testimonios, cámaras de seguridad y registros de antenas telefónicas.
Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica y las autoridades mantienen el alerta máximo en toda la región, a la espera de condiciones climáticas que permitan frenar el avance del fuego.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí