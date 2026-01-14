Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |NUEVA EMBESTIDA DE TRUMP TRAS DATOS DE INFLACIÓN

Reclamos de un recorte “significativo” de tasas

14 de Enero de 2026 | 01:57
La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre y volvió a encender la presión del presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal. Tras conocerse que el índice de precios al consumidor se ubicó en 2,7% interanual, el mismo nivel que en noviembre, el mandatario redobló su reclamo de recortes “significativos” de tasas de interés, en medio de su enfrentamiento con el titular de la Fed, Jerome Powell. El dato, en línea con lo esperado por los analistas, mostró además un aumento mensual del 0,3%. Aunque los precios no se aceleraron en el cierre de 2025, la inflación fue subiendo a lo largo del año, en parte por el impacto de los aranceles impulsados por el propio Trump. En los últimos meses, el gobierno amplió exenciones para productos clave y destacó la caída del precio de la nafta, mientras los alimentos subieron por encima del promedio. Tras la publicación de las cifras, Trump celebró los “bajos” niveles de inflación y volvió a atacar a Powell, a quien acusa de actuar “demasiado tarde”.

