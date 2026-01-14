Wall Street cae por temores a un límite a las tasas de tarjetas

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Wall Street cerró ayer a la baja, arrastrada por un marcado retroceso de las acciones financieras, en un contexto de creciente tensión entre el sector bancario y la Casa Blanca. El Dow Jones perdió un 0,80%, el Nasdaq, un 0,10% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,19%.
El principal factor de presión fue la preocupación de los inversores por la propuesta del presidente Donald Trump de imponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, una medida que amenaza uno de los negocios más rentables de la banca estadounidense.
El nerviosismo se intensificó tras declaraciones de ejecutivos de JPMorgan, que advirtieron que la iniciativa podría tener efectos contraproducentes sobre la economía. Las acciones de bancos y emisores de tarjetas sufrieron caídas generalizadas, mientras que compañías como Visa y Mastercard también cerraron en baja, afectadas por el temor a una reducción de ingresos en todo el ecosistema de pagos. A este frente se sumó la inquietud por la ofensiva de Trump contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, a quien el Departamento de Justicia investiga, en un movimiento que muchos en Wall Street interpretan como una amenaza a la independencia del banco central.
