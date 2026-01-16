Lograron contener el fuego en Puerto Patriada

Luego de más de una semana de trabajo ininterrumpido, el Gobierno de Chubut confirmó ayer al mediodía que el incendio forestal que afectó a Puerto Patriada está “100% contenido”. El operativo desplegado incluyó a más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, en uno de los siniestros más graves registrados en la provincia en los últimos años.

El fuego, que se inició el pasado 5 de enero, arrasó con más de 12 mil hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y sectores aledaños. Durante los días más críticos se registraron reactivaciones de focos en distintos puntos, lo que mantuvo en alerta a toda la Comarca Andina.

Finalmente, ayer se confirmó que todos los focos fueron sofocados. “Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, dijo el gobernador Ignacio Torres, quien destacó el esfuerzo desplegado.

Torres señaló que si bien las lluvias recientes ayudaron, el reconocimiento principal es “para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate”.

Torres resaltó que el accionar coordinado permitió frenar el avance del fuego, salvar cientos de viviendas y resguardar la vida de los vecinos de El Hoyo y Epuyén. Y valoró también el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado junto al Servicio Nacional del Manejo del Fuego y brigadas de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.

Con el incendio contenido, el Gobierno provincial anunció el inicio de una nueva etapa. “A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, afirmó el mandatario.

Por otra parte, el gobernador de Chubut volvió a tomar distancia de las teorías que atribuyen el origen del fuego a supuestos grupos mapuches y reiteró su reclamo para que se incorpore la figura de ecocidio en la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno nacional, iniciativa que ya fue presentada como proyecto de ley en el Congreso.

Fue uno de los incendios más graves en la provincia en los últimos años