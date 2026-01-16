Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Información General |Registran un incremento de turistas atendidos en guardias

Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil

Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
16 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Cientos de turistas sufrían ayer cuadros de gastroenteritis en playas del Estado de Santa Catarina, Florianópolis en particular, donde se registra un incremento de pacientes atendidos en hospitales del área por bañarse en aguas contaminadas.

En medio de la temporada de verano, el Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) dio a conocer en el habitual informe en el que se indica que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño. En Florianópolis, uno de los lugares más elegidos por los argentinos, se informó que se analizaron 88 sectores y que sólo 58 pueden ser concurridas sin problemas.

El mapa interactivo del IMA, que se actualiza a diario, destaca que la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.

“No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 a 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales. Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”, indica el reporte.

En el informe se remarca que estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

Los expertos informan que los síntomas comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, a veces, fiebre baja o escalofríos.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos

De manera recurrente, cada temporada estival se repiten cuadros de gastroenteritis entre turistas que eligen las playas del sur de Brasil para vacacionar. Los casos suelen aumentar en los meses de mayor afluencia, cuando la presión sobre los servicios sanitarios se intensifican.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Domínguez, en busca del once para el estreno

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
Últimas noticias de Información General

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Lograron contener el fuego en Puerto Patriada

Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
Espectáculos
“El botín”: Ben Affleck y Matt Damon ponen todo en juego en su nuevo thriller
El sueño musical de Lucas Dorado llega a City Bell
Los famosos se la rebuscan: de viajar por el mundo con Raúl Lavié al campamento de Cris Morena en Punta
Habló Julio Iglesias: El español espera que la verdad “salga a relucir” muy pronto
“¿Estás loca?”: a Moria le parece “un horror” que Lali se case y hundió a Rosemblat
Policiales
VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
La Ciudad
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos
Deportes
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla