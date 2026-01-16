A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios

La Agencia Platense de Recaudación (APR) informó que a partir del año 2026 se implementará un nuevo esquema de vencimientos para los tributos que abonan los comercios de la Ciudad con el objetivo de facilitar la planificación de los pagos y brindar mayor previsibilidad y organización a los contribuyentes.

En este sentido, los tributos comerciales -Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Monotasa, Derechos de Publicidad y Propaganda y Ocupación y Uso de Espacios Públicos- pasarán a contar con vencimientos mensuales, dejando atrás el esquema bimestral vigente hasta el momento.

Este cambio no implica modificaciones en el monto total anual a abonar, sino que busca distribuir los pagos de manera más ordenada, simple y previsible, acompañando a comerciantes y emprendedores en una mejor organización de sus obligaciones tributarias.

El nuevo esquema comenzará a regir con el vencimiento de la cuota 1, que operará el 20 de febrero de 2026, para los tributos antes mencionados, conforme al calendario fiscal establecido en la RG 20/25.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar la web de la APR www.apronline.gob.ar, acercarse de manera presencial al Centro de Atención Municipal (CAM) o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.