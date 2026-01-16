Rige alerta por crecida del Río de la Plata

El Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, lanzó una alerta por crecida del Río de la Plata para este viernes que incluye a las zonas costeras de Berisso y Ensenada.

En el parte emitido en horas de la madrugada, el organismo informó que "el Río de La Plata interior se encontrará en el día de hoy con 1,20 metros por encima de los valores indicados en la tabla de marea".

De este modo especificó que el pico de crecida en nuestra Región se registrará a las 19 horas. En este sentido, el nivel en el Puerto La Plata será de 2,40 metros.

Asimismo, el Puerto de Buenos Aires se encontrará en 2,30 metros. Mientras que en San Fernando se registrarán valores de 2,30 metros.