La Ciudad

Rige alerta por crecida del Río de la Plata

Rige alerta por crecida del Río de la Plata
16 de Enero de 2026 | 11:15

Escuchar esta nota

El Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, lanzó una alerta por crecida del Río de la Plata para este viernes que incluye a las zonas costeras de Berisso y Ensenada. 

En el parte emitido en horas de la madrugada, el organismo informó que "el Río de La Plata interior se encontrará en el día de hoy con 1,20 metros por encima de los valores indicados en la tabla de marea". 

 De este modo especificó que el pico de crecida en nuestra Región se registrará a las 19 horas. En este sentido, el nivel en el Puerto La Plata será de 2,40 metros.  

Asimismo, el Puerto de Buenos Aires se encontrará en 2,30 metros. Mientras que en San Fernando se registrarán valores de 2,30 metros. 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

