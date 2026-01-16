Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"

Pablo Echarri se mostró muy enojado con Chiche Gelblung tras escuchar la dura respuesta del conductor a Luca Martin por haber cuestionado que siga en televisión con su avanzada edad.

El actor habló con Puro Show y fue tajante: "En casa no lo queremos mucho a Chiche".

"Los chicos, ¿viste? Como son ahora, dicen la verdad a boca de jarro. Digo, no ha mentido, nada de lo que dijo es mentira, ¿no?", opinó Echarri.

Entonces le preguntaron si le parecía bien que el hijo de Nancy haya dicho que Gelblung tiene 300 años: "Bueno, no 300 no, pero va camino. Nancy está bien, siempre está bien. Luca se está armando, se está haciendo.

Luca trabaja de comunicador, comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión. Y en este tipo de programas donde uno opina, da sus opiniones, en estos tiempos que corren, donde tampoco uno tiene, no puede medirse, no es una opción muy muy certera. Pero me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando".

“Vuelvo a decirte, Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera mucho, entonces no puedo decir, ni tampoco yo le he transmitido ese sentimiento. Hace más de 32 o 33 años que lo conozco a Chiche, y las veces que Chiche se ha acercado a mí por algún interés periodístico, siempre me ha jugado sucio, así que bueno, yo en particular, no es conmigo con quien tiene que hablar con respecto a eso”, continuó Echarri.

“Igualmente no estás hablando de un abuelito bueno. Estás hablando de alguien que maltrata a sus compañeros. No sé, me parece que tiene que ver con lo que Chiche emana hacia afuera, ¿no? Y lo que le pasa a un chico de la edad de Luca. No me sorprende en lo más mínimo, le ha dicho cosas peores a compañeros de trabajo, así que, alguien que nos conoce, me parece que está bien, que está moderado todavía”, siguió.

“Chiche para conseguir una noticia, ha jugado sucio a lo largo de su vida periodística. Todos lo sabemos, sus propios discípulos hablan de eso, de Chiche. La falta de, digamos, de escrúpulos a la hora de conseguir una noticia, y creo que es un poco de lo que se ha vanagloriado siempre. Sus seguidores, sus discípulos, hablan de eso, de Chiche. Y de algunos los defienden, porque bueno, porque corporativamente se defiende, pero hay mucho para defender ahí”, concluyó Pablo Echarri.