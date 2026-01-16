Allanaron la casa del ex novio de Romina Gaetani: la Justicia ordenó el procedimiento ¿Qué buscaban?

Ahora, las autoridades policiales llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda de Luis Cavanagh, ex pareja de Romina Gaetani, ubicada en Tortugas Country Club de Pilar.

Así, la orden fue emitida por el juez de Garantías N.º 7 de San Isidro, Walter Saettone, en el marco de la causa por violencia de género que días atrás denunció la mencionada actriz.

La medida tuvo por objeto buscar una pistola que el empresario tiene declarada y el operativo se concretó en el domicilio donde la pareja convivía y donde habría ocurrido el hecho denunciado.

Este procedimiento solo fue de carácter preventivo como parte del proceso judicial, ya que la actriz nunca fue amenazada con el artefacto.

Allí, luego del rastreo, se secuestró un cargador para pistola calibre 9 milímetros con municiones en su interior y una réplica del arma de fuego.

La orden judicial se dictó luego de que el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluara la situación de Gaetani como de “alto riesgo”, al considerar que su expareja presenta conductas “excesivamente celosas y controladoras”.

Por último, vale destacar que, luego de la denuncia que hizo Romina Gaetani contra su expareja Luis Cavanagh por violencia de género, la Justicia ordenó hacerle un informe a la actriz en el Centro de Asistencia a la Víctima.