Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar con la paritaria salarial
Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar con la paritaria salarial
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Veinte tiros contra una vivienda en La Plata y un barrio atravesado por el temor
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La recuperación de Christian Petersen, a poco más de un mes de la descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde el alta médica, el reconocido chef decidió compartir con sus seguidores la intimidad de su proceso de sanación, eligiendo el contacto con la naturaleza, la calma del campo y el acompañamiento constante de su esposa, Sofía Zelaschi.
El episodio que alteró su rutina ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando Petersen se descompensó mientras realizaba una caminata en el volcán Lanín y debió ser internado. La noticia generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores, que siguieron de cerca su evolución. Tras varios días de incertidumbre, recibió el alta médica el 6 de enero y optó por no regresar de inmediato a la vorágine habitual: eligió instalarse en San Pedro para transitar su recuperación.
Allí, la naturaleza se convirtió en el escenario central de un proceso que fue tanto físico como emocional. A través de sus redes sociales, el chef mostró escenas cotidianas de su día a día en el campo, donde los paseos al aire libre, el silencio y la vida rural funcionaron como aliados fundamentales para reencontrarse consigo mismo.
En este camino, la figura de Sofía Zelaschi adquirió un rol central. Durante los primeros días tras el alta, la ausencia de imágenes juntos generó especulaciones en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, Petersen despejó cualquier duda al publicar un video de su esposa entrenando y, casi en simultáneo, imágenes propias realizando ejercicios, dejando en claro que la recuperación es un esfuerzo compartido.
En una de las historias que compartió, se observa a Sofía entrenando en un ambiente luminoso, rodeada de fotografías familiares. La imagen estuvo acompañada por una frase que resume el momento personal que atraviesa el cocinero: “En familia, todo es más fácil”, junto a la etiqueta de la cuenta de su esposa. El mensaje refuerza la idea de que la recuperación no es un camino solitario, sino una experiencia atravesada por el acompañamiento y el sostén afectivo.
Las publicaciones también incluyeron reflexiones de tono introspectivo. Petersen citó al escritor Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”, frase que muchos de sus seguidores tomaron como un mantra. A esto sumó otra reflexión: “Una fresca y suave soledad…”, evidenciando el clima de introspección que caracteriza esta etapa de su vida.
LE PUEDE INTERESAR
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
En diálogo con Teleshow, el chef profundizó sobre ese concepto: “Al final todos estamos solos; la fresca soledad es estar tranquilo, que es lo que quería hacer, y eso tuvo consecuencias”, expresó, sintetizando el aprendizaje que le dejó el episodio vivido en el volcán.
Junto a las imágenes de su esposa, Petersen también publicó un video entrenando con una leyenda clara y directa: “Recuperando día a día…”. Cada publicación funciona como un registro público y honesto de su proceso de recuperación y de la importancia del acompañamiento familiar.
El caso de Christian Petersen vuelve a poner en primer plano la necesidad de repensar los ritmos de vida y la prioridad de la salud. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la presencia constante de su esposa conforman el eje desde el cual el chef busca reconstruirse tras una experiencia que lo enfrentó a sus propios límites.
El impactante cambio físico de Christian Petersen. pic.twitter.com/hjnhk0MoW0— Minuto Videos (@minutovideos) January 12, 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí