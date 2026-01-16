Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física

La recuperación de Christian Petersen, a poco más de un mes de la descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde el alta médica, el reconocido chef decidió compartir con sus seguidores la intimidad de su proceso de sanación, eligiendo el contacto con la naturaleza, la calma del campo y el acompañamiento constante de su esposa, Sofía Zelaschi.

El episodio que alteró su rutina ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando Petersen se descompensó mientras realizaba una caminata en el volcán Lanín y debió ser internado. La noticia generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores, que siguieron de cerca su evolución. Tras varios días de incertidumbre, recibió el alta médica el 6 de enero y optó por no regresar de inmediato a la vorágine habitual: eligió instalarse en San Pedro para transitar su recuperación.

Allí, la naturaleza se convirtió en el escenario central de un proceso que fue tanto físico como emocional. A través de sus redes sociales, el chef mostró escenas cotidianas de su día a día en el campo, donde los paseos al aire libre, el silencio y la vida rural funcionaron como aliados fundamentales para reencontrarse consigo mismo.

En este camino, la figura de Sofía Zelaschi adquirió un rol central. Durante los primeros días tras el alta, la ausencia de imágenes juntos generó especulaciones en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, Petersen despejó cualquier duda al publicar un video de su esposa entrenando y, casi en simultáneo, imágenes propias realizando ejercicios, dejando en claro que la recuperación es un esfuerzo compartido.

En una de las historias que compartió, se observa a Sofía entrenando en un ambiente luminoso, rodeada de fotografías familiares. La imagen estuvo acompañada por una frase que resume el momento personal que atraviesa el cocinero: “En familia, todo es más fácil”, junto a la etiqueta de la cuenta de su esposa. El mensaje refuerza la idea de que la recuperación no es un camino solitario, sino una experiencia atravesada por el acompañamiento y el sostén afectivo.

Las publicaciones también incluyeron reflexiones de tono introspectivo. Petersen citó al escritor Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”, frase que muchos de sus seguidores tomaron como un mantra. A esto sumó otra reflexión: “Una fresca y suave soledad…”, evidenciando el clima de introspección que caracteriza esta etapa de su vida.

En diálogo con Teleshow, el chef profundizó sobre ese concepto: “Al final todos estamos solos; la fresca soledad es estar tranquilo, que es lo que quería hacer, y eso tuvo consecuencias”, expresó, sintetizando el aprendizaje que le dejó el episodio vivido en el volcán.

Junto a las imágenes de su esposa, Petersen también publicó un video entrenando con una leyenda clara y directa: “Recuperando día a día…”. Cada publicación funciona como un registro público y honesto de su proceso de recuperación y de la importancia del acompañamiento familiar.

El caso de Christian Petersen vuelve a poner en primer plano la necesidad de repensar los ritmos de vida y la prioridad de la salud. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la presencia constante de su esposa conforman el eje desde el cual el chef busca reconstruirse tras una experiencia que lo enfrentó a sus propios límites.