Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Espectáculos

Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física

16 de Enero de 2026 | 14:34

Escuchar esta nota

La recuperación de Christian Petersen, a poco más de un mes de la descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde el alta médica, el reconocido chef decidió compartir con sus seguidores la intimidad de su proceso de sanación, eligiendo el contacto con la naturaleza, la calma del campo y el acompañamiento constante de su esposa, Sofía Zelaschi.

El episodio que alteró su rutina ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando Petersen se descompensó mientras realizaba una caminata en el volcán Lanín y debió ser internado. La noticia generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores, que siguieron de cerca su evolución. Tras varios días de incertidumbre, recibió el alta médica el 6 de enero y optó por no regresar de inmediato a la vorágine habitual: eligió instalarse en San Pedro para transitar su recuperación.

Allí, la naturaleza se convirtió en el escenario central de un proceso que fue tanto físico como emocional. A través de sus redes sociales, el chef mostró escenas cotidianas de su día a día en el campo, donde los paseos al aire libre, el silencio y la vida rural funcionaron como aliados fundamentales para reencontrarse consigo mismo.

En este camino, la figura de Sofía Zelaschi adquirió un rol central. Durante los primeros días tras el alta, la ausencia de imágenes juntos generó especulaciones en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, Petersen despejó cualquier duda al publicar un video de su esposa entrenando y, casi en simultáneo, imágenes propias realizando ejercicios, dejando en claro que la recuperación es un esfuerzo compartido.

En una de las historias que compartió, se observa a Sofía entrenando en un ambiente luminoso, rodeada de fotografías familiares. La imagen estuvo acompañada por una frase que resume el momento personal que atraviesa el cocinero: “En familia, todo es más fácil”, junto a la etiqueta de la cuenta de su esposa. El mensaje refuerza la idea de que la recuperación no es un camino solitario, sino una experiencia atravesada por el acompañamiento y el sostén afectivo.

Las publicaciones también incluyeron reflexiones de tono introspectivo. Petersen citó al escritor Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”, frase que muchos de sus seguidores tomaron como un mantra. A esto sumó otra reflexión: “Una fresca y suave soledad…”, evidenciando el clima de introspección que caracteriza esta etapa de su vida.

LE PUEDE INTERESAR

Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"

LE PUEDE INTERESAR

Se cumplen 69 años de la inauguración de The Cavern: el legendario sótano de Liverpool dónde tocaban Los Beatles, estilo y leyenda

En diálogo con Teleshow, el chef profundizó sobre ese concepto: “Al final todos estamos solos; la fresca soledad es estar tranquilo, que es lo que quería hacer, y eso tuvo consecuencias”, expresó, sintetizando el aprendizaje que le dejó el episodio vivido en el volcán.

Junto a las imágenes de su esposa, Petersen también publicó un video entrenando con una leyenda clara y directa: “Recuperando día a día…”. Cada publicación funciona como un registro público y honesto de su proceso de recuperación y de la importancia del acompañamiento familiar.

El caso de Christian Petersen vuelve a poner en primer plano la necesidad de repensar los ritmos de vida y la prioridad de la salud. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la presencia constante de su esposa conforman el eje desde el cual el chef busca reconstruirse tras una experiencia que lo enfrentó a sus propios límites.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera porteña

Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar con la paritaria salarial

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de Espectáculos

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"

Se cumplen 69 años de la inauguración de The Cavern: el legendario sótano de Liverpool dónde tocaban Los Beatles, estilo y leyenda
La Ciudad
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno
Rige alerta por crecida del Río de la Plata
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
Información General
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Policiales
Conmoción en Berisso: hallaron muerto a un comerciante
Choque, operativo y revuelo en 7 y 85
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla