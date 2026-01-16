Le dieron un puntazo en medio de un robo en Berisso

En las últimas horas se reportó un violento asalto en la zona de calle 26 entre 160 y 161, en Berisso, donde un joven de 28 años fue atacado a puñaladas mientras circulaba en moto junto a su hermano. El hecho ocurrió -según la denuncia- cuando ambos se desplazaban en una Honda Wave y fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta.

En ese contexto se supo que uno de los agresores descendió del rodado y, armado con un fierro con punta tipo “tumbero”, le asestó un puntazo en el brazo derecho, a la altura del bíceps, provocándole un corte que, en principio, sería superficial. Tras herirlo, el atacante continuó la agresión y aplicó varios puntazos contra la parte delantera de la moto, causando daños materiales. La situación se vio interrumpida cuando un vecino salió en defensa de las víctimas, lo que obligó a los agresores a huir.

Vecinos dieron aviso al 911 y personal policial se presentó en el lugar. El joven se recupera.