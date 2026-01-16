Integraban una banda de motochorros: presos

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Aterraban a los vecinos y cayeron tras un asalto callejero a un joven en la calle 89 entre 17 y 18. Los detenidos son familiares
Dos delincuentes que formaban parte de un grupo que tenía en jaque al barrio Altos de San Lorenzo, con ataques que perpetraban a bordo de motos, fueron detenidos en las últimas horas tras algunas órdenes de registro que la Policía ejecutó en dos viviendas de la zona.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, uno de los allanamientos se realizó en un domicilio de 18 y 89, mientras que el restante se concretó en una propiedad de calle 79 entre 16 y 17.
También trascendió que los arrestados serían familiares entre sí y estaban residiendo en una de las casas inspeccionadas por los investigadores.
Asimismo, se informó que la pesquisa se puso en marcha a raíz de que durante la primera quincena de este mes, se radicó una denuncia en la comisaría octava por el asalto a mano armada que sufrió un joven de 20 años.
En tal sentido, los voceros consignaron que el atraco se produjo en 89 entre 17 y 18, cuando mientras caminaba por la cuadra, fue interceptado por tres ladrones que se movilizaban en dos motos.
Al respecto, citaron los informantes, el damnificado contó posteriormente que uno de los asaltantes lo redujo a punta de pistola.
Uno de los oficiales ligados al caso confió que “al muchacho le robaron elementos de valor y sus zapatillas, pero a su vez le provocaron lesiones leves”. Acto seguido, la banda se alejó raudamente del lugar en ambas motocicletas.
El mismo vocero refirió después que los autores del violento robo “son delincuentes del barrio” donde se registró este episodio de inseguridad. Y se llegó a la conclusión de que serían integrantes de un grupo de motochorros con varios antecedentes similares en la zona.
Fue así que, con el aval judicial correspondiente, se hicieron los allanamientos que permitieron esos arrestos y también, en la ocasión, “se incautaron dos pares de zapatillas, armas de fuego, armas blancas, cuatro motos, autopartes de motos, una funda de chaleco antibalas y municiones”.
Parte de lo secuestrado en una de las viviendas allanadas / EL DIA
Más objetos incautados por los investigadores / EL DIA
