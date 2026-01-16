“Trapitos” a las trompadas en la puerta del Bingo

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento enfrentamiento a golpes protagonizó un grupo de cuidacoches en las primeras horas de ayer, frente al Bingo platense, situación que terminó con cinco de ellos arrestados por personal policial.
Según pudo saber este diario de fuentes confiables, la gresca se produjo en Diagonal 80 y 42, por motivos que aún no fueron dilucidados oficialmente, y generó momentos de fuerte tensión en el lugar.
Justamente la preocupación que la reyerta despertó entre algunos testigos, llevó a que se diera aviso al 911 sobre lo que estaba sucediendo.
Momentos después, arribaron a la escena móviles con efectivos del Comando de Patrulla, quienes constataron la veracidad de la denuncia.
Sin embargo, se indicó, lejos de apaciguarse los ánimos, los involucrados en la feroz pelea atacaron a piedrazos a los uniformados.
Debido a esa agresión, los oficiales decidieron intervenir y lo hicieron inicialmente efectuando un disparo con escopeta de una posta de goma.
LE PUEDE INTERESAR
Le dieron un puntazo en medio de un robo en Berisso
LE PUEDE INTERESAR
Atraparon al ladrón de los perfumes en Tolosa
Se logró así disuadir a los revoltosos. Y como resultado del operativo, los policías lograron la detención de cinco cuidacoches del lugar.
Los aprehendidos, citaron los voceros, tras ser identificados, se estableció que tienen 31, 30, 26, 22 y 20 años.
También pudo saberse que tanto algunos vecinos como habitués del Bingo ven habitualmente a los “trapitos” en cuestión en esa zona.
La Policía aseguró que se trata de “changarines en algunos casos y en otros se encuentran en situación de calle”.
Enseguida fueron trasladados hasta la comisaría segunda, donde se instruyeron actuaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones recíprocas”. Interviene la UFI Nº 16.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí