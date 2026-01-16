“Trapitos” a las trompadas en la puerta del Bingo

Un violento enfrentamiento a golpes protagonizó un grupo de cuidacoches en las primeras horas de ayer, frente al Bingo platense, situación que terminó con cinco de ellos arrestados por personal policial.

Según pudo saber este diario de fuentes confiables, la gresca se produjo en Diagonal 80 y 42, por motivos que aún no fueron dilucidados oficialmente, y generó momentos de fuerte tensión en el lugar.

Justamente la preocupación que la reyerta despertó entre algunos testigos, llevó a que se diera aviso al 911 sobre lo que estaba sucediendo.

Momentos después, arribaron a la escena móviles con efectivos del Comando de Patrulla, quienes constataron la veracidad de la denuncia.

Sin embargo, se indicó, lejos de apaciguarse los ánimos, los involucrados en la feroz pelea atacaron a piedrazos a los uniformados.

DISPARO AL AIRE Y DETENCIONES

Debido a esa agresión, los oficiales decidieron intervenir y lo hicieron inicialmente efectuando un disparo con escopeta de una posta de goma.

Se logró así disuadir a los revoltosos. Y como resultado del operativo, los policías lograron la detención de cinco cuidacoches del lugar.

Los aprehendidos, citaron los voceros, tras ser identificados, se estableció que tienen 31, 30, 26, 22 y 20 años.

También pudo saberse que tanto algunos vecinos como habitués del Bingo ven habitualmente a los “trapitos” en cuestión en esa zona.

La Policía aseguró que se trata de “changarines en algunos casos y en otros se encuentran en situación de calle”.

Enseguida fueron trasladados hasta la comisaría segunda, donde se instruyeron actuaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones recíprocas”. Interviene la UFI Nº 16.