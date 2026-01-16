Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto

Un potencial violador está suelto en Abasto. Lo busca la Policía / web

Un grave episodio de violencia urbana con intento de abuso sexual y robo fue denunciado en las últimas horas en la localidad de Abasto, en el marco de un contexto de creciente inseguridad, que mantiene en alerta a vecinos de distintas zonas de La Plata.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió durante la mañana a la altura de las calles 216 y 516 bis, cuando una mujer caminaba sola por la vía pública en una zona poco transitada.

En ese momento fue interceptada por dos hombres, uno de los cuales le solicitó el teléfono celular con la excusa de realizar una llamada. Ante la negativa de la víctima, el pedido no tuvo mayores consecuencias inmediatas y ambos sujetos permanecieron conversando brevemente.

Sin embargo, instantes después y cuando la mujer retomaba su camino, la situación escaló de manera violenta. De acuerdo al relato, uno de los hombres la tomó del cabello, la arrastró hacia una estructura de cemento y la redujo por la fuerza, colocándose encima de ella. El agresor la ahorcó, le tapó la boca para que no gritara y, en medio del forcejeo, intentó bajarle la ropa, profiriendo insultos y amenazas de extrema violencia.

La resistencia de la víctima evitó que el ataque avanzara aún más. Durante el forcejeo, el agresor logró robarle la mochila y escapó hacia un descampado cercano, perdiéndose de vista. Minutos después, vecinos del lugar acudieron en su auxilio tras advertir la situación y la asistieron hasta la llegada de ayuda.

Posteriormente, la mujer fue acompañada a la dependencia policial, donde radicó la denuncia correspondiente, y luego trasladada al Hospital Rossi, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el ataque.

El caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad en zonas periféricas, donde la ausencia de cámaras de seguridad y la poca presencia policial generan escenarios propicios para este tipo de delitos.

Vecinos de Abasto vienen manifestando desde hace tiempo su preocupación y reclaman medidas.

La víctima brindó una descripción física del agresor, por lo que ahora es intensamente buscado por la Policía.