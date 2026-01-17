Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad

En una parte del centro comercial de calle 12 en La Plata hubo un corte de luz que afecto la actividad

En una parte del centro comercial de calle 12 en La Plata hubo un corte de luz que afecto la actividad
17 de Enero de 2026 | 19:44

Escuchar esta nota

Continúan los reclamos de vecinos de la Región por los reiterados cortes de servicios esenciales, en especial de energía eléctrica. En esta oportunidad, los principales damnificados fueron comerciantes de la zona de 12 y 60, que en horas de la tarde se vieron afectados por una interrupción del suministro eléctrico.

Según contó un comerciante a este diario, el problema se originó en la intersección de las calles 11 y 61, donde se produjo —pasado el mediodía— una explosión en una cámara subterránea debido a filtraciones de agua. A raíz de las tareas de reparación, la empresa EDELAP procedió a cortar el servicio en el sector.

“Nos dijeron que el trabajo iba a demorar unas tres horas”, señaló un comerciante de la zona. Sin embargo, la falta de información oficial generó malestar entre los vecinos.

“Hace dos horas estamos sin luz en calle 11 entre 62 y 63. No nos dan ninguna información en Edelap”, expresó, pasadas las 14.30 hs., una frentista a este diario que reside en la zona.

La situación afectó directamente la actividad comercial, ya que algunos locales de la calle 12 no pudieron levantar las cortinas para atender al público. Así lo relató la familia Ghirardi, que hizo llegar su queja —antes de las 14.20— a este diario tras permanecer más de una hora sin suministro eléctrico en su domicilio.

La bronca vecinal se intensificó debido a que, ante la consulta de este medio, desde la empresa distribuidora solo informaron, a las 16.38, que “trabajaban para normalizar el suministro”. Mientras que, según añadieron ,“a partir de las 18.20 se normalizó el suministro”, conforme un mensaje que llegó al diario pasadas las 19.35.

LE PUEDE INTERESAR

El mercado de alquileres de oficinas y locales busca su nuevo equilibrio tras la pandemia

LE PUEDE INTERESAR

Atención La Plata: alertan por ráfagas de hasta 60 km/h para esta noche y fuerte descenso de la temperatura

Servicio interrumpido en la zona de 90 y 137

Más tarde, a las 19.47 hs., otro vecino se contactó con este medio para reclamar por "cortes casi a diario, si hace calor se corta, si llueve se corta, si hay viento se corta" en la zona de 90 y 137.

"Interminables números de reclamos se ve que los arreglos de urgencia no solucionan algún problema de fondo que debe haber y que Edelap no realizadas obras que debe hacer. Antes excusa eran las bajas tarifas y ahora?", agregó.

Cortes por más de 24 horas

Entre jueves y viernes vecinos de distintas localidades volvieron a manifestar su malestar por extensos cortes en los servicios esenciales, que en algunos casos se prolongaron durante más de 24 horas.

La situación se agravó principalmente tras la intensa lluvia que se registró en la Ciudad, lo que provocó nuevas interrupciones y demoras en la restitución del suministro.

En Abasto, particularmente en la zona de 509 entre 202 y 208, los vecinos denunciaron que permanecieron sin suministro eléctrico durante un día entero. “Estuvimos sin luz de manera interrumpida, nunca volvió”, afirmó uno de los damnificados.

El malestar también quedó reflejado en el testimonio de otra vecina, quien relató las consecuencias cotidianas del corte: “Es un desastre, tuve que tirar todo lo que había en la heladera y estoy sin agua por culpa de no tener luz”. Además, cuestionó los canales de reclamo de la empresa: “Me llegan facturas de 169 mil pesos y lo único que hay para reclamar es un bot que siempre te da el mismo número de reclamo”.

El mismo panorama se describió en Villa Elvira, donde en la zona de 77 y 118 el corte de luz se extendió por más de 20 horas y afectó a varias manzanas. Los vecinos advirtieron que la situación generó preocupación, ya que en el barrio viven familias con bebés y adultos mayores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

EN FOTOS | Gimnasia le ganó los amistosos a Agropecuario: probó un equipo titular y ya piensa en Racing

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Desde España aseguran interés por Amondarain

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Horacio Rumbo
Últimas noticias de La Ciudad

El mercado de alquileres de oficinas y locales busca su nuevo equilibrio tras la pandemia

Atención La Plata: alertan por ráfagas de hasta 60 km/h para esta noche y fuerte descenso de la temperatura

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Espectáculos
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
Murió la cantante y actriz Marikena Monti
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
Policiales
Operativos por la caravana de motos: secuestraron más de 25 rodados en La Plata
Allanamientos por un robo en City Bell: secuestraron autopartes y buscan a dos menores
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
Cayeron las mecheras que atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción
VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
Deportes
Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"
Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
En UNO, ya se venden las entradas para Estudiantes vs Ituzaingó en Copa Argentina
El balance de Zaniratto: "Se vieron cosas lindas, de apoco tenemos que ir afinando"
Información General
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla