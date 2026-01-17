En una parte del centro comercial de calle 12 en La Plata hubo un corte de luz que afecto la actividad

Continúan los reclamos de vecinos de la Región por los reiterados cortes de servicios esenciales, en especial de energía eléctrica. En esta oportunidad, los principales damnificados fueron comerciantes de la zona de 12 y 60, que en horas de la tarde se vieron afectados por una interrupción del suministro eléctrico.

Según contó un comerciante a este diario, el problema se originó en la intersección de las calles 11 y 61, donde se produjo —pasado el mediodía— una explosión en una cámara subterránea debido a filtraciones de agua. A raíz de las tareas de reparación, la empresa EDELAP procedió a cortar el servicio en el sector.

“Nos dijeron que el trabajo iba a demorar unas tres horas”, señaló un comerciante de la zona. Sin embargo, la falta de información oficial generó malestar entre los vecinos.

“Hace dos horas estamos sin luz en calle 11 entre 62 y 63. No nos dan ninguna información en Edelap”, expresó, pasadas las 14.30 hs., una frentista a este diario que reside en la zona.

La situación afectó directamente la actividad comercial, ya que algunos locales de la calle 12 no pudieron levantar las cortinas para atender al público. Así lo relató la familia Ghirardi, que hizo llegar su queja —antes de las 14.20— a este diario tras permanecer más de una hora sin suministro eléctrico en su domicilio.

La bronca vecinal se intensificó debido a que, ante la consulta de este medio, desde la empresa distribuidora solo informaron, a las 16.38, que “trabajaban para normalizar el suministro”. Mientras que, según añadieron ,“a partir de las 18.20 se normalizó el suministro”, conforme un mensaje que llegó al diario pasadas las 19.35.

Servicio interrumpido en la zona de 90 y 137

Más tarde, a las 19.47 hs., otro vecino se contactó con este medio para reclamar por "cortes casi a diario, si hace calor se corta, si llueve se corta, si hay viento se corta" en la zona de 90 y 137.

"Interminables números de reclamos se ve que los arreglos de urgencia no solucionan algún problema de fondo que debe haber y que Edelap no realizadas obras que debe hacer. Antes excusa eran las bajas tarifas y ahora?", agregó.

Cortes por más de 24 horas

Entre jueves y viernes vecinos de distintas localidades volvieron a manifestar su malestar por extensos cortes en los servicios esenciales, que en algunos casos se prolongaron durante más de 24 horas.

La situación se agravó principalmente tras la intensa lluvia que se registró en la Ciudad, lo que provocó nuevas interrupciones y demoras en la restitución del suministro.

En Abasto, particularmente en la zona de 509 entre 202 y 208, los vecinos denunciaron que permanecieron sin suministro eléctrico durante un día entero. “Estuvimos sin luz de manera interrumpida, nunca volvió”, afirmó uno de los damnificados.

El malestar también quedó reflejado en el testimonio de otra vecina, quien relató las consecuencias cotidianas del corte: “Es un desastre, tuve que tirar todo lo que había en la heladera y estoy sin agua por culpa de no tener luz”. Además, cuestionó los canales de reclamo de la empresa: “Me llegan facturas de 169 mil pesos y lo único que hay para reclamar es un bot que siempre te da el mismo número de reclamo”.

El mismo panorama se describió en Villa Elvira, donde en la zona de 77 y 118 el corte de luz se extendió por más de 20 horas y afectó a varias manzanas. Los vecinos advirtieron que la situación generó preocupación, ya que en el barrio viven familias con bebés y adultos mayores.