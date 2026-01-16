Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en pleno centro de La Plata, luego de que delincuentes dañaran el acceso a un vehículo que estaba estacionado cerca de Plaza Moreno.
El episodio ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 19.00, cuando un hombre de 35 años dejó su automóvil Chevrolet Corsa de color verde sobre la calle 14 entre 49 y 50.
Según expresó ante las autoridades, se ausentó del lugar por aproximadamente quince minutos para dirigirse a un comercio cercano y, a su regreso, se llevó una desagradable sorpresa.
En base a su relato, autores ignorados le habían violentado la cerradura de la puerta delantera del lado del conductor y le sacaron del rodado una guitarra eléctrica Squier negra con su funda y un bolso con equipamiento musical.
Entre esos elementos enumeró una pedalera Headrush MX5, pedales de distintos colores y cables de conexión.
La víctima indicó que el vehículo cuenta con seguro, aunque los objetos robados no tenían ningún tipo de cobertura.
LE PUEDE INTERESAR
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
Asimismo, manifestó desconocer la existencia de cámaras de seguridad o testigos presenciales del hecho, aunque en la zona hay muchos equipos fílmicos y ahora se relevarán cada uno de ellos para determinar si encuentran señales del o los ladrones.
La denuncia fue radicada en la comisaría primera de nuestra ciudad, donde se labraron las actuaciones de rigor, con conocimiento de la Fiscalía de Autores Ignorados Nº 9 de La Plata, que ya impartió distintas directivas probatorias.
Sin dudas, la audacia delictiva es llamativa, ya que la zona del ataque es una de las más transitadas de la Ciudad y nada importó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí