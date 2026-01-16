Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica

En el Centro y en la periferia, el delito golpea en todos lados / web

Un hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en pleno centro de La Plata, luego de que delincuentes dañaran el acceso a un vehículo que estaba estacionado cerca de Plaza Moreno.

El episodio ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 19.00, cuando un hombre de 35 años dejó su automóvil Chevrolet Corsa de color verde sobre la calle 14 entre 49 y 50.

Según expresó ante las autoridades, se ausentó del lugar por aproximadamente quince minutos para dirigirse a un comercio cercano y, a su regreso, se llevó una desagradable sorpresa.

En base a su relato, autores ignorados le habían violentado la cerradura de la puerta delantera del lado del conductor y le sacaron del rodado una guitarra eléctrica Squier negra con su funda y un bolso con equipamiento musical.

Entre esos elementos enumeró una pedalera Headrush MX5, pedales de distintos colores y cables de conexión.

La víctima indicó que el vehículo cuenta con seguro, aunque los objetos robados no tenían ningún tipo de cobertura.

Asimismo, manifestó desconocer la existencia de cámaras de seguridad o testigos presenciales del hecho, aunque en la zona hay muchos equipos fílmicos y ahora se relevarán cada uno de ellos para determinar si encuentran señales del o los ladrones.

La denuncia fue radicada en la comisaría primera de nuestra ciudad, donde se labraron las actuaciones de rigor, con conocimiento de la Fiscalía de Autores Ignorados Nº 9 de La Plata, que ya impartió distintas directivas probatorias.

Sin dudas, la audacia delictiva es llamativa, ya que la zona del ataque es una de las más transitadas de la Ciudad y nada importó.