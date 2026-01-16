Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Policiales |Tiempos de violencia explícita

Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor

Una mujer hizo la denuncia por el brutal ataque, que no provocó heridos, pero sí una situación de angustia total. Fue en las calles 525 y 136

Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor

En el barrio de los 20 disparos, los vecinos están aterrados / web

16 de Enero de 2026 | 03:01
Edición impresa

La madrugada y el atardecer volvieron a ser escenarios de extrema violencia en distintos puntos de La Plata, en hechos que exponen un fenómeno cada vez más preocupante: conflictos cotidianos que escalan rápidamente a amenazas armadas y ataques a tiros, muchas veces en contextos barriales donde conviven familias y menores de edad.

Uno de los episodios más graves ocurrió alrededor de las dos de la mañana, cuando una vecina del barrio El Triunfo (San Carlos), mientras descansaba en su vivienda de 525 y 136, escuchó múltiples disparos provenientes de la vía pública. Al asomarse, constató que la fachada de su casa presentaba cerca de 20 impactos de arma de fuego, además de vainas servidas esparcidas sobre la calzada.

La mujer denunció que el ataque habría sido cometido por un vecino con el que existían conflictos previos y amenazas explícitas, originadas en una pelea familiar reciente.

Además la víctima manifestó sentir temor por su vida, asegurando que el agresor posee armas de fuego.

Horas más tarde, otro hecho sumó tensión en la zona Oeste de la Ciudad.

De acuerdo a voceros policiales, un repartidor denunció que un hombre increpó verbalmente a su hija adolescente con frases obscenas al pasar por la puerta de la casa.

LE PUEDE INTERESAR

Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica

LE PUEDE INTERESAR

Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto

Instantes después, al enterarse de lo ocurrido y reclamarle por la acción fuera de lugar, el sujeto reaccionó de manera violenta, ingresó en su vivienda y regresó armado, efectuando disparos en dirección a una la finca lindera, en un contexto donde había vecinos y menores presentes.

Según el denunciante, se trata de una persona conocida en el barrio por su comportamiento violento y con antecedentes de denuncias previas. Todo pasó en 159 entre 518 y 519 de Melchor Romero.

Sin dudas son tiempos de violencia, donde permanentemente se expresan patrones que se repiten.

Se trata de conflictos interpersonales no resueltos con presencia y fácil acceso a las armas de fuego. Muchas veces existen amenazas previas, que no logran ser neutralizadas a tiempo.

Muchos barrios están atravesados por el miedo y la convivencia forzada con personas al margen de la ley.

Por eso muchos especialistas en seguridad y también vecinos, con conocimiento de causa por estar viviendo dentro de un contexto complejo, coinciden en señalar varios factores que alimentan esta escalada de furia.

Entre las posibles razones apuntan a la falta de controles efectivos; naturalización de la agresión como forma de resolver conflictos; debilidad de redes de contención social y comunitaria y sensación de impunidad frente a amenazas reiteradas.

Por eso más allá de que, en estos hechos, no se registraron personas heridas, el daño ya está hecho: familias que viven aterradas, casas baleadas, chicos expuestos a situaciones traumáticas y barrios donde la noche se vuelve sinónimo de peligro.

Ni siquiera las medidas cautelares, por ejemplo de restricción de acercamiento, pueden ser acatadas, ya que los protagonistas, en infinidad de oportunidades, son personas que viven a escasos metros de distancia.

Es así que la violencia armada dejó de ser un hecho excepcional y empieza a instalarse como una constante en la vida cotidiana platense.

La pregunta que queda abierta es hasta cuándo los conflictos menores seguirán resolviéndose a los tiros, y qué respuestas concretas llegarán antes de que haya que lamentar víctimas fatales.

Esta realidad de crispación también se expresa en el Centro, con incidentes permanentes por cuestiones de tránsito, de vecindad o otros múltiples factores.

Parece la selva, donde a falta de normas que regulen conductas, se impone siempre el más fuerte.

El drama es que en la sociedad las normas están escritas y también son tiempos de anomia, donde no son pocos los que las pasan por alto. Impunidad, falta de acción oficial o connivencia. En cualquiera de esas posibilidades, en cualquier orden, puede estar la respuesta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Domínguez, en busca del once para el estreno

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos

Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica

Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto

VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
Espectáculos
“El botín”: Ben Affleck y Matt Damon ponen todo en juego en su nuevo thriller
El sueño musical de Lucas Dorado llega a City Bell
Los famosos se la rebuscan: de viajar por el mundo con Raúl Lavié al campamento de Cris Morena en Punta
Habló Julio Iglesias: El español espera que la verdad “salga a relucir” muy pronto
“¿Estás loca?”: a Moria le parece “un horror” que Lali se case y hundió a Rosemblat
La Ciudad
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos
Información General
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
Deportes
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla