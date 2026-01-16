¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
El central tendrá para varias semanas fuera de las canchas y el Lobo evalúa la posibilidad de buscar un jugador en el mercado
El amistoso con Lanús dejó una mala noticia para Fernando Zaniratto, ya que se confirmó que Germán Conti sufrió un desgarro grado tres en uno de sus cuádriceps, por lo que tendrá como mínimo un mes de recuperación. Pese a que en un principio la idea de Gimnasia era no incorporar un defensor, la situación podría cambiar debido a esta noticia.
Conti se perderá las primeras cuatro fechas del Apertura y más allá que Zaniratto no lo evalúa como titular, el experimentado central es una de las primeras variantes en la zaga, por lo que se perderá con seguridad los primeros cuatro partidos del Apertura y llegaría con lo justo para el clásico ante Estudiantes.
Desde un principio, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico decidieron mantener la base en la defensa, con las continuidades de Giampaoli y Martínez. Y además apostar a juveniles del club como recambio, junto a la experiencia de Conti.
Sin embargo, la lesión del ex Colón podría hacer cambiar los planes, sobre todo por si Giampaoli o Martínez se lesionan. Y eso podría generarle un dolor de cabeza a Zaniratto.
Actualmente, en la defensa cuenta con otros nombres que son apuestas como Juan Cruz Cortazzo y Diego Mastrángelo, que ya tuvieron experiencia en primera división. Y más atrás, aparece la opción de alejo Gelsomino, un juvenil que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo.
Sin dudas y más allá de que la idea es no traer por traer, la última palabra la tendrá el entrenador en los próximos días, sabiendo que todavía tiene varios días para el debut frente a Racing, que será el sábado 24 en el Bosque.
Gimnasia sabe que no puede hacer mucho esfuerzo económico, por lo que en caso de incorporar, deberá ser con un contrato no tan alto o sumar a un futbolista en libertad de acción. Y eso generaría un panorama más limitado, a la hora de salir a buscar nombres.
Hasta el momento, Gimnasia incorporó fuerte y en un sector esencial como es el mediocampo, con Nacho Fernández e Ignacio Miramón.
Lo más probable más allá de la evaluación, es que el Lobo se quede con lo que tiene, para apostar al proceso de reestructuración económica que está llevando a cabo luego de la asunción de la nueva Comisión Directiva.
Por su parte, Gimnasia continuó con su preparación en Estancia Chica, de cara al segundo amistoso de mañana frente a Agropecuario. Sin Conti, Zaniratto cuenta con todos los jugadores a disposición para la última prueba antes del estreno oficial en el Apertura.
La idea del DT sería volver a mezclar nombres con el fin de evaluar rendimientos y terminar de definir el once para el debut ante la Academia. Por eso, seguramente todos sumarán minutos ante el equipo de la Primera Nacional.
