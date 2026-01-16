Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Mundial juvenil

Agenda confirmada para los Pumitas

16 de Enero de 2026 | 04:32
Los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al Mundial Juvenil 2026 que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, fueron confirmados.

El torneo tendrá como sedes Tbilisi y Kutaisi en la que será la segunda vez que el país europeo albergue la máxima cita juvenil, tras la edición de 2017 disputada en esas tierras.

En este sentido, Argentina integrará el Grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, una zona exigente que marcará el termómetro del equipo desde el arranque.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 13 y la gran final para el 18 del mismo mes. En cuanto al camino de Los Pumitas, el debut será el sábado 27 de junio frente a Estados Unidos en el Avchala Stadium, desde las 06:00 (hora local).

Luego, enfrentarán a Irlanda el jueves 2 de julio a las 08:30 y cerrarán la fase de grupos ante Inglaterra el martes 7 de julio, también a las 08:30.

Por su parte, el certamen, ahora denominado World Rugby Junior World Championship, presentará una novedad histórica: la ampliación a 16 seleccionados participantes, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos jugarán del quinto al octavo puesto y los restantes definirán posiciones del noveno al decimosexto lugar.

Además del nuevo formato, el Mundial Juvenil 2026 será la primera competencia internacional que incluirá una prueba reglamentaria para reducir la altura del tackle, una medida impulsada por World Rugby con el objetivo de mejorar la seguridad y modificar hábitos defensivos desde las divisiones formativas.

 

