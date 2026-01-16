Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

La camioneta chocó de frente con el UTV en la cima de un médano en la zona de La Frontera / video

Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un choque ocurrido el lunes en la zona de La Frontera de Pinamar, será trasladado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata luego de que los médicos lograran estabilizar su cuadro. Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades en el siniestro entre un UTV y una Volkswagen Amarok, tanto la madre del niño como el conductor de la camioneta se manifestaron públicamente por primera vez.

Tras el episodio Bastián ingresó al hospital municipal de Pinamar, donde fue atendido de urgencia por un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna. Aunque inicialmente se había informado que ayer al mediodía sería sometido a una nueva intervención quirúrgica, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata por tratarse de un centro pediátrico de mayor complejidad.

En un parte médico difundido después del mediodía, se informó que “teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos (…) se encuentra en condiciones hemodinámicas y clínicas que permiten su traslado seguro”. Horas antes, los médicos habían detallado que “desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial”. Finalmente, sólo se le realizó una tomografía y restaba definir si el traslado se concretaría por vía terrestre o en helicóptero.

Mientras tanto, el conductor de la Amarok involucrada en el choque se expresó por primera vez. Manuel Molinari, un conocido empresario de la noche de Junín, publicó un mensaje en su cuenta Instagram en el que agradeció el acompañamiento recibido y pidió oraciones por el menor.

EXPRESIONES PÚBLICAS

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, escribió Molinari, quien dijo confiar “en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas”.

También habló Macarena, la mamá de Bastián. En una entrevista con un canal de streaming de Pinamar contó que se enteró del accidente mientras se encontraba en Buenos Aires y explicó que su hijo había viajado de vacaciones con su papá, como lo hace todos los años.

“Ellos no estaban corriendo carreras. No estaba manejando Basti, ni estaba manejando su papá”, remarcó la mujer desmintiendo versiones que circularon en redes sociales.

El UTV daba “una última vuelta con los nenes” antes de regresar a la casa donde se hospedaban cuando “esta camioneta choca de frente con ellos”, dijo la madre de Bastián, quien mencionó que el papá del niño quedó en shock tras el impacto y que fue determinante la asistencia inicial que recibió su hijo gracias a una pediatra intensivista y un cirujano que pasaban casualmente por el lugar y le practicaron maniobras de RCP.

Sobre la causa judicial, Macarena señaló que por ahora la familia no está enfocada en las cuestiones legales. “La realidad es que no nos movemos del hospital, estamos prácticamente viviendo en el pasillo de Terapia Intensiva”, dijo, y pidió continuar con una cadena de oración “para que se recupere pronto y pueda volver a su casa”.