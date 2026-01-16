Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Información General |LA FRONTERA, UNA VEZ MÁS EN EL CENTRO DE UN DRAMA

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

El nene gravemente herido en Pinamar fue estabilizado y lo derivarán a Mar del Plata mientras se conocen más detalles del siniestro entre una Amarok y un UTV. Versiones

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

La camioneta chocó de frente con el UTV en la cima de un médano en la zona de La Frontera / video

16 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un choque ocurrido el lunes en la zona de La Frontera de Pinamar, será trasladado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata luego de que los médicos lograran estabilizar su cuadro. Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades en el siniestro entre un UTV y una Volkswagen Amarok, tanto la madre del niño como el conductor de la camioneta se manifestaron públicamente por primera vez.

Tras el episodio Bastián ingresó al hospital municipal de Pinamar, donde fue atendido de urgencia por un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna. Aunque inicialmente se había informado que ayer al mediodía sería sometido a una nueva intervención quirúrgica, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata por tratarse de un centro pediátrico de mayor complejidad.

En un parte médico difundido después del mediodía, se informó que “teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos (…) se encuentra en condiciones hemodinámicas y clínicas que permiten su traslado seguro”. Horas antes, los médicos habían detallado que “desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial”. Finalmente, sólo se le realizó una tomografía y restaba definir si el traslado se concretaría por vía terrestre o en helicóptero.

Mientras tanto, el conductor de la Amarok involucrada en el choque se expresó por primera vez. Manuel Molinari, un conocido empresario de la noche de Junín, publicó un mensaje en su cuenta Instagram en el que agradeció el acompañamiento recibido y pidió oraciones por el menor.

EXPRESIONES PÚBLICAS

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, escribió Molinari, quien dijo confiar “en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas”.

También habló Macarena, la mamá de Bastián. En una entrevista con un canal de streaming de Pinamar contó que se enteró del accidente mientras se encontraba en Buenos Aires y explicó que su hijo había viajado de vacaciones con su papá, como lo hace todos los años.

LE PUEDE INTERESAR

Lograron contener el fuego en Puerto Patriada

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil

“Ellos no estaban corriendo carreras. No estaba manejando Basti, ni estaba manejando su papá”, remarcó la mujer desmintiendo versiones que circularon en redes sociales.

El UTV daba “una última vuelta con los nenes” antes de regresar a la casa donde se hospedaban cuando “esta camioneta choca de frente con ellos”, dijo la madre de Bastián, quien mencionó que el papá del niño quedó en shock tras el impacto y que fue determinante la asistencia inicial que recibió su hijo gracias a una pediatra intensivista y un cirujano que pasaban casualmente por el lugar y le practicaron maniobras de RCP.

Sobre la causa judicial, Macarena señaló que por ahora la familia no está enfocada en las cuestiones legales. “La realidad es que no nos movemos del hospital, estamos prácticamente viviendo en el pasillo de Terapia Intensiva”, dijo, y pidió continuar con una cadena de oración “para que se recupere pronto y pueda volver a su casa”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk

Domínguez, en busca del once para el estreno
Últimas noticias de Información General

Lograron contener el fuego en Puerto Patriada

Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil

Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
Espectáculos
“El botín”: Ben Affleck y Matt Damon ponen todo en juego en su nuevo thriller
El sueño musical de Lucas Dorado llega a City Bell
Los famosos se la rebuscan: de viajar por el mundo con Raúl Lavié al campamento de Cris Morena en Punta
Habló Julio Iglesias: El español espera que la verdad “salga a relucir” muy pronto
“¿Estás loca?”: a Moria le parece “un horror” que Lali se case y hundió a Rosemblat
La Ciudad
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos
Policiales
VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
Deportes
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla