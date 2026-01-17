Un nuevo esquema de vencimientos para comercios

La Agencia Platense de Recaudación (APR) anunció que entrará en vigencia un nuevo esquema de vencimientos para los tributos comerciales que pagan los comercios de la Ciudad. Según especificaron, “el cambio apunta a facilitar la planificación financiera y mejorar la organización de los contribuyentes, especialmente comerciantes y emprendedores”.

Desde el organismo informaron que los tributos alcanzados —la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, la Monotasa, los Derechos de Publicidad y Propaganda y la Tasa por Ocupación y Uso de Espacios Públicos— pasarán de un sistema bimestral a uno mensual. De este modo, se abandona el esquema vigente hasta ahora para adoptar una modalidad más regular y previsible.

Desde la APR aclararon que “la modificación no implica un aumento ni una reducción del monto total anual que deben abonar los contribuyentes”. “El objetivo central es distribuir los pagos de manera más ordenada y simple, permitiendo una mejor administración de las obligaciones tributarias a lo largo del año”, mencionaron.

Conforme lo que informaron oficialmente, el nuevo esquema comenzará a aplicarse con el vencimiento de la cuota 1, que operará el 20 de febrero de 2026, de acuerdo al calendario fiscal establecido en la Resolución General 20/25. A partir de esa fecha, los tributos mencionados contarán con vencimientos mensuales fijos.

Para quienes deseen ampliar la información o despejar dudas, la APR recordó que se puede consultar su sitio web oficial (www.apronline.gob.ar), acercarse de manera presencial al Centro de Atención Municipal (CAM) o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.