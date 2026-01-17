Un nuevo esquema de vencimientos para comercios

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
No se puede hablar de progreso sin contar con trenes confiables
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”
Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
En 14 y 53, izaron una nueva bandera tras los daños por la tormenta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Agencia Platense de Recaudación (APR) anunció que entrará en vigencia un nuevo esquema de vencimientos para los tributos comerciales que pagan los comercios de la Ciudad. Según especificaron, “el cambio apunta a facilitar la planificación financiera y mejorar la organización de los contribuyentes, especialmente comerciantes y emprendedores”.
Desde el organismo informaron que los tributos alcanzados —la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, la Monotasa, los Derechos de Publicidad y Propaganda y la Tasa por Ocupación y Uso de Espacios Públicos— pasarán de un sistema bimestral a uno mensual. De este modo, se abandona el esquema vigente hasta ahora para adoptar una modalidad más regular y previsible.
Desde la APR aclararon que “la modificación no implica un aumento ni una reducción del monto total anual que deben abonar los contribuyentes”. “El objetivo central es distribuir los pagos de manera más ordenada y simple, permitiendo una mejor administración de las obligaciones tributarias a lo largo del año”, mencionaron.
Conforme lo que informaron oficialmente, el nuevo esquema comenzará a aplicarse con el vencimiento de la cuota 1, que operará el 20 de febrero de 2026, de acuerdo al calendario fiscal establecido en la Resolución General 20/25. A partir de esa fecha, los tributos mencionados contarán con vencimientos mensuales fijos.
Para quienes deseen ampliar la información o despejar dudas, la APR recordó que se puede consultar su sitio web oficial (www.apronline.gob.ar), acercarse de manera presencial al Centro de Atención Municipal (CAM) o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.
LE PUEDE INTERESAR
Sigue abierta la inscripción a la Escuela de Verano de la UNLP
LE PUEDE INTERESAR
Arte, lectura, juegoteca interactiva, realidad virtual y más en Ensenada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí