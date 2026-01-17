Tras el fresco, vuelve el clima caluroso en la Ciudad

Tras la jornada agradable de ayer, con un clima fresco por la mañana y el calorcito no tan molesto de la tarde, hoy vuelve el sofocón. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendría estable con cielo algo nublado.

Si bien para la mañana de hoy la mínima será de 16 grados, para la tarde se estima que alcance los 31º. Por su parte, mañana la mínima será de 16º y la máxima llegará a los 26º.