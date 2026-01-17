El clásico de Manchester, lo más atractivo

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
El United, de muy flojo momento, espera por el City, que lleva tres fechas sin ganar, pero que se mantiene cerca de la punta
La fecha 22 de la Premier League se pondrá en marcha hoy en una jornada que comenzará a toda orquesta cuando se lleve a cabo el clásico de Manchester entre el United y el City.
El encuentro entre ambos equipos de Manchester, que se llevará a cabo en el mítico estadio de Old Trafford, está programado para las 9:30 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.
El Manchester United llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que ganó solo uno de sus últimos siete partidos, situación que derivó en la salida del director técnico portugués Ruben Amorim, quien fue reemplazado en los últimos dos encuentros por el escocés Darren Fletcher.
Actualmente, los “Diablos Rojos” marchan séptimos y están muy lejos de la pelea por el título.
El Manchester City, por su parte, perdió bastante terreno en la lucha por el título durante las últimas tres fechas, ya que solo pudo cosechar empates y el Arsenal le sacó seis puntos de diferencia.
Sin embargo, en los últimos días aplastó 10-1 al Exeter en la FA Cup y le ganó como visitante por 2-0 al Newcastle en el cruce de ida de las semifinales de la Copa de la Liga.
Hoy también jugará el líder Arsenal, que va en busca de su primer título en la Premier League desde el 2004, para así cortar con la sequía de 22 años.
En esta nueva fecha, los “Gunners”, que son dirigidos por el español Mikel Arteta, visitarán al Nottingham Forest a partir de las 14:30.
Además van a jugar desde las 12 (hora de nuestro país), Tottenham-West Ham; Chelsea-Brentford; Sunderland-Crystal Palace; Liverpool-Burnley y Leeds-Fulham.
