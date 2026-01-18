Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales |Delincuentes atentos a horarios y movimientos

Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana

El hecho se produjo en 21 entre 664 y 665, durante la jornada laboral de la víctima. Ladrones aprovecharon la ausencia para ingresar y sustraer una importante cantidad de pertenencias. Le vaciaron hasta el freezer

Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana

Inmediaciones de la zona en donde asaltaron a un penitenciario / web

18 de Enero de 2026 | 02:31
Edición impresa

El delito volvió a golpear con fuerza en la localidad de Arana y reavivó un reclamo vecinal que viene creciendo desde hace al menos un año. Esta vez, la víctima fue un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuya vivienda fue blanco de un escruche mientras se encontraba fuera de su domicilio, una modalidad delictiva que se multiplica en barrios donde las casas quedan vacías durante la jornada laboral o, en esta época del año, por las vacaciones.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 21 entre 664 y 665. Según la denuncia, el propietario regresó alrededor de las 20 y se encontró con una escena de absoluto desorden: la heladera abierta, todos los ambientes revueltos y signos evidentes de que delincuentes habían ingresado tras forzar una puerta balcón ubicada en la parte trasera del inmueble.

De acuerdo a lo denunciado, los autores del robo se llevaron una importante cantidad de elementos, entre ellos carne del freezer, dos garrafas -una de ellas conectada, a la que le cortaron la manguera-, una suma de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, perfumes y otros objetos de valor. El damnificado constató el faltante a simple vista, sin poder precisar si hubo más pérdidas.

El propietario de la vivienda, miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense, había salido de su casa cerca de las 6 de la mañana junto a su pareja, dejando la finca sin moradores durante gran parte del día. Esa ausencia fue aprovechada por los delincuentes, que actuaron con tiempo y sin ser advertidos, una característica recurrente en este tipo de hechos.

El escruche se ha convertido en una de las modalidades más frecuentes en zonas periféricas y semi rurales del partido de La Plata. Los ladrones observan rutinas, horarios y movimientos, y atacan cuando detectan que las viviendas quedan vacías. En muchos casos, la falta de alarmas, cámaras o patrullajes regulares deja a las casas prácticamente a merced de quienes están al acecho.

En su denuncia, el damnificado señaló que no cuenta con sistema de alarma ni cámaras de seguridad, aunque estimó que algunos vecinos podrían tener registros fílmicos. También mencionó que en los días previos al robo hubo obreros trabajando en viviendas linderas, desde donde se pueden observar los fondos de su propiedad y los horarios de salida, un dato que ahora forma parte de la investigación.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

LE PUEDE INTERESAR

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Temor y preocupación

Este nuevo hecho no hizo más que profundizar el malestar en Arana, una localidad que desde el año pasado viene reclamando respuestas concretas frente a una ola de delitos que no da tregua. En 2025, vecinos de Arana, Sicardi y Correas realizaron reuniones, colocaron pasacalles y denunciaron públicamente robos a toda hora, falta de patrullajes y una sensación generalizada de abandono.

En aquellas jornadas de protesta, más de 60 frentistas se autoconvocaron para exigir mayor presencia policial, garitas de seguridad, iluminación y cámaras. Incluso solicitaron reuniones con autoridades municipales ante lo que definieron como una situación “insoportable”. Pese a esos reclamos, los vecinos aseguran que la problemática persiste y que los hechos delictivos continúan repitiéndose.

El episodio delictivo sufrido por un penitenciario bonaerense volvió a encender las alarmas. “Si le pasa a alguien que trabaja en seguridad, ¿qué queda para el resto?”, se preguntaron vecinos de la zona, que advierten que los delincuentes no distinguen profesiones ni roles y actúan con total impunidad.

En tanto mientras la investigación avanza y se intenta recabar imágenes de cámaras de seguridad cercanas, el temor vuelve a instalarse en un barrio que ya había levantado la voz.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de Policiales

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Dos “mecheras” presas por robar en el Centro

VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
La Ciudad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
Grupos de viaje: del chat a la ruta con desconocidos
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla