Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones

La figura de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a colocarse en el centro de la escena pública esta semana tras revelarse una serie de viajes al exterior que despertaron polémica y cuestionamientos sobre el uso de recursos vinculados a la entidad.

Según una investigación periodística, desde que asumió como tesorero de la AFA en 2017, Toviggino realizó un total de 72 viajes al extranjero, de los cuales 53 fueron en aviones privados o ejecutivos. Estos vuelos se realizaron a distintos destinos de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, y se estima que solo el uso de aeronaves lujosas ascendió a más de 7 millones de dólares, sin contar los pasajes comerciales que también integran el historial de traslados.

La polémica surge en un contexto en el que la Justicia federal lleva adelante diversas investigaciones que involucran a la cúpula de la AFA, incluida la gestión financiera internacional de la entidad. Entre los focos de investigación figura cómo se financian y justifican estos viajes, quiénes acompañaron a Toviggino en ellos y si correspondían estrictamente a funciones oficiales propias de su rol dentro de la AFA.

El uso de aviones privados para viajes institucionales no es habitual en organismos deportivos del mismo tamaño, por lo que la exposición pública de estos datos generó críticas desde distintos sectores, que piden transparencia y explicaciones claras sobre la operatoria económica detrás de estos desplazamientos.

Hasta el momento la AFA no emitió un comunicado específico refiriéndose a los vuelos detallados, aunque en otras causas previas ha defendido sus prácticas contractuales y comerciales ante observaciones de la Justicia y de organismos de control.