Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de La Plata abrió una nueva controversia política al proponer que la dirigente social Milagro Sala sea declarada persona no grata. La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, en coincidencia con actividades convocadas por organizaciones sociales al cumplirse diez años de la detención de la referente de la Tupac Amaru.
La propuesta apunta a expresar un rechazo institucional a la figura pública de Sala, en función de las condenas judiciales que pesan sobre ella por distintos delitos vinculados a la corrupción y a la violencia. Según Morzone, estos antecedentes resultan incompatibles con los principios democráticos y republicanos que, a su criterio, deben guiar la vida pública de la capital bonaerense.
En los fundamentos del proyecto, Morzone sostiene que La Plata, por su carácter de sede de poderes e instituciones clave del sistema democrático, no debería permanecer ajena frente a dirigentes con condenas firmes. En ese marco, cuestionó especialmente las movilizaciones que se realizan en la región para reclamar por la situación judicial de Sala, al considerar que desconocen decisiones adoptadas por la Justicia.
El edil también objeta que esas manifestaciones presenten a la dirigente como una presa política y utilicen el espacio público platense para poner en tela de juicio fallos judiciales que, según remarca, fueron dictados con todas las garantías del debido proceso. Desde su mirada, se trata de acciones con una fuerte carga simbólica y política.
El proyecto se conoció en una semana de alta visibilidad para el caso, marcada por marchas y actividades impulsadas por organizaciones sociales y de derechos humanos. Las convocatorias coinciden con un momento clave de la causa judicial, ya que Sala quedó en condiciones de solicitar la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena unificada que le fue impuesta.
Actualmente, la dirigente jujeña cumple prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata y se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet por un cuadro de salud mental. La iniciativa legislativa promete profundizar la polémica en el ámbito local, en paralelo al debate judicial y social que rodea su situación.
