Cuchillo al cuello y momentos de terror en un comercio

Un violento asalto ocurrió en un comercio de Los Hornos y generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona. El hecho se registró en un local ubicado en calle 60 entre 132 y 133, donde una joven fue amenazada con un cuchillo tipo carnicero y despojada del dinero de la caja.

Según la denuncia, la víctima se encontraba atendiendo el comercio familiar cuando ingresó un hombre que, sin mediar demasiadas palabras, le exigió la entrega de dinero. Ante la negativa, el sujeto extrajo de entre sus ropas una cuchilla de grandes dimensiones y le advirtió que iba a robarle, apoyándole el arma blanca en el cuello.

La situación derivó en un forcejeo de extrema tensión. El agresor sujetó a la joven de uno de sus brazos e intentó herirla en reiteradas oportunidades, mientras ella trataba de defenderse y zafarse del ataque. Finalmente, el delincuente logró apoderarse del dinero de la caja registradora. Tras el robo, el ladrón huyó.