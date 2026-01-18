Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales |Un suboficial retirado de la PFA sufrió un ACV

Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado

18 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

Un importante operativo sanitario sorprendió ayer a vecinos y automovilistas que circulaban por la avenida 32, luego de que un efectivo policial sufriera una grave descompensación mientras cumplía un servicio adicional. El episodio ocurrió alrededor de las 14.30, en la intersección de avenida 32 entre calles 15 y 16, en la localidad de Ringuelet, y generó momentos de tensión y preocupación en una zona de alto tránsito.

Según informaron voceros, personal de la Comisaría 11ª fue convocado al lugar tras varios llamados que alertaban sobre un hombre descompensado en la vía pública. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con personal de la Policía Federal Argentina, quienes se encontraban prestando servicio adicional en un comercio de la zona.

De acuerdo al testimonio del cabo primero Emilio Rivero, junto a su compañero, el sargento primero retirado Julio Castellano, ambos se encontraban trabajando cuando este último sufrió una repentina descompensación compatible con un accidente cerebrovascular (ACV). Ante la urgencia de la situación, se solicitó de inmediato asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, móvil 34, cuyos profesionales brindaron las primeras atenciones al efectivo. Debido a la gravedad del cuadro, se activó un operativo sanitario de mayor complejidad que incluyó la presencia de un helicóptero, lo que generó asombro entre automovilistas que transitaban por la concurrida arteria.

Finalmente, el sargento retirado fue trasladado consciente al Hospital Churruca a bordo del móvil H de la Policía Federal, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva y su correspondiente tratamiento.

 

LE PUEDE INTERESAR

Se cumplen seis años del asesinato de Báez Sosa

LE PUEDE INTERESAR

Falleció la joven que cayó de un puente en Gonnet
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Operativo de urgencia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de Policiales

Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
La Ciudad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
Grupos de viaje: del chat a la ruta con desconocidos
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla