Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado

Un importante operativo sanitario sorprendió ayer a vecinos y automovilistas que circulaban por la avenida 32, luego de que un efectivo policial sufriera una grave descompensación mientras cumplía un servicio adicional. El episodio ocurrió alrededor de las 14.30, en la intersección de avenida 32 entre calles 15 y 16, en la localidad de Ringuelet, y generó momentos de tensión y preocupación en una zona de alto tránsito.
Según informaron voceros, personal de la Comisaría 11ª fue convocado al lugar tras varios llamados que alertaban sobre un hombre descompensado en la vía pública. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con personal de la Policía Federal Argentina, quienes se encontraban prestando servicio adicional en un comercio de la zona.
De acuerdo al testimonio del cabo primero Emilio Rivero, junto a su compañero, el sargento primero retirado Julio Castellano, ambos se encontraban trabajando cuando este último sufrió una repentina descompensación compatible con un accidente cerebrovascular (ACV). Ante la urgencia de la situación, se solicitó de inmediato asistencia médica.
Minutos después arribó una ambulancia del SAME, móvil 34, cuyos profesionales brindaron las primeras atenciones al efectivo. Debido a la gravedad del cuadro, se activó un operativo sanitario de mayor complejidad que incluyó la presencia de un helicóptero, lo que generó asombro entre automovilistas que transitaban por la concurrida arteria.
Finalmente, el sargento retirado fue trasladado consciente al Hospital Churruca a bordo del móvil H de la Policía Federal, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva y su correspondiente tratamiento.
Operativo de urgencia
