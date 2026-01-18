Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades

18 de Enero de 2026 | 02:29
Las varias décadas perdidas en nuestro país en polémicas estériles entre los defensores de la llamada mano dura (“hay que actuar a los tiros contra el delito”) y los apologistas del garantismo a ultranza (“el delincuente no es culpable de lo que hace, no merece condena”) no sólo desorientaron a las fuerzas policiales y de seguridad sobre cómo actuar, sino que desembocaron en una sociedad indefensa frente a una delincuencia que no cesa de crecer.

Muchas de las leyes penales sancionadas reflejaron ese vaivén entre el rigor punitivo y el dejar hacer al delito. Los cuerpos legislativos, en lugar de basarse en principios de sana legislación y doctrina, acomodaron las normas a la “temperatura mediática” de cada época. El resultado también se reflejó en un gradual abandono del Estado de la obligación de garantizarle seguridad a la población.

Tales consideraciones surgen a partir de la reunión sostenida por vecinos de distintos barrios y localidades de La Plata, que se concretó en la esquina de 25 y 72, convertida en un emblema de la inseguridad que se registra en La Plata. Como se recordará, el año pasado dos delincuentes robaron allí el auto de la madre de la niña Kim Gómez, de 7 años de edad, que murió al ser arrastrada pues quedó enganchada en el coche en que fugaban los asaltantes.

“Nos juntamos a charlar muchos referentes vecinales, acerca de lo que está pasando en nuestras zonas por la inseguridad. Entre otros vinieron referentes del casco urbano, de Villa Elvira, El Mondongo, Tolosa, Villa Castells, City Bell y Villa Elisa”, detallaron.

Los testimonios ofrecidos coincidieron. En todos los casos, dijeron, recibieron siempre las mismas respuestas. Pero las soluciones nunca llegaron.

Mientras tanto, el temor y el enojo se expande por todo el distrito, azotado ahora por asaltos domiciliarios muy violentos. Y lo cierto es que los vecinos platenses desde hace muchos años se vienen reuniendo con las autoridades, sin que se adviertan mejoras, sino todo lo contrario.

Los vecinos esperan desde hace tiempo mayor presencia policial, mejor formación de quienes aspiran a ingresar a la repartición policial, más cámaras de seguridad, más patrullajes, más tareas de inteligencia para detectar los lugares en los que el delito se esconde, más tareas de control callejero para evitar la epidemia delictiva de los motochorros, una más estrecha relación de la Policía con la comunidad, leyes menos benignas, sentencias judiciales más rápidas, regímenes penitenciarios más integrales y menos permisivos, entre muchas otras medidas que se reclaman.

En la mencionada reunión se decidió pedirle una audiencia al ministro de Seguridad bonaerense: “Nunca nos recibió para hablar sobre la inseguridad y lo que puede hacer para darnos más tranquilidad. Pero esto no da para más y ahora es indispensable que nos atienda”, subrayaron.

 

 

