Espectáculos

Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"

La diva se pronunció sobre la información falsa que vinculaba a su nieta con el ex presidente.

Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"
18 de Enero de 2026 | 08:00

Mirtha Legrand habló sobre los rumores que vinculaban a Juana Viale con el ex presidente Mauricio Macri. “Es una vil mentira”, afirmó.

Según detalló al aire de Canal 13, la conductora se expresó públicamente en su programa tras los rumores que circularon en la semana, en los que se la vinculaba sentimentalmente con el ex mandatario.

La Chiqui se mostró indignada ante la información que circuló en los medios. “Es un disparate, nada que ver. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Ella está con su novio acá. Una locura”, afirmó.

Marcelo Polino fue uno de los invitados de la noche y fue el encargado de romper el hielo al preguntarle a la conductora por este tema. El periodista le preguntó sobre la repercusión que tuvo en la familia Tinayre-Viale. “A Juana le molestó muchísimo y a Marcela le dolió mucho, estaba enojadísima. Así que aprovecho para desmentirlo”, sentenció Legrand.

Por otra parte, la diva sumó información a la causa y afirmó que “se venía un juicio”, tanto para Franco Torchia, que fue el encargado de difundir la noticia, como para el medio en el que se dijo. “Juana ya había hablado con sus abogados, pero tuvo que salir Cristóbal López, el dueño, con un comunicado para desmentirlo”, afirmó,

 

