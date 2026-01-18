Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Por su presentación en el Jesús María

Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei

El periodista reaccionó con ironía en redes sociales luego de la aparición del Presidente en el tradicional festival cordobés

Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
18 de Enero de 2026 | 10:02

La participación del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, donde se animó a cantar "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, rápidamente encendió la polémica.

Entre las reacciones más resonantes apareció la de Jorge Rial, crítico habitual del mandatario y atento a cada una de sus apariciones públicas, especialmente cuando involucran a figuras del mundo del espectáculo. Ahora, el periodista no dejó pasar el crossover entre Milei y el histórico referente del folklore.

Con su estilo provocador, Rial recurrió a sus redes sociales para manifestar su descontento por la escena vivida en el tradicional festival cordobés. El blanco de su mensaje fue el cantante salteño, a quien cuestionó con ironía y sin rodeos.

“¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?”, escribió el conductor, en un posteo que reavivó el debate sobre el rol de los artistas y su vínculo con los fondos públicos.

