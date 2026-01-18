Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei

La participación del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, donde se animó a cantar "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, rápidamente encendió la polémica.

Entre las reacciones más resonantes apareció la de Jorge Rial, crítico habitual del mandatario y atento a cada una de sus apariciones públicas, especialmente cuando involucran a figuras del mundo del espectáculo. Ahora, el periodista no dejó pasar el crossover entre Milei y el histórico referente del folklore.

Con su estilo provocador, Rial recurrió a sus redes sociales para manifestar su descontento por la escena vivida en el tradicional festival cordobés. El blanco de su mensaje fue el cantante salteño, a quien cuestionó con ironía y sin rodeos.

“¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?”, escribió el conductor, en un posteo que reavivó el debate sobre el rol de los artistas y su vínculo con los fondos públicos.