Policiales |En 72 y 22

“Piña” y asalto a un empleado en una estación de servicio

“Piña” y asalto a un empleado en una estación de servicio
19 de Enero de 2026 | 02:00
Una madrugada de terror fue la que padeció ayer un empleado de 26 años en una estación de servicio del barrio Altos de San Lorenzo, debido a un violento atraco perpetrado por dos delincuentes armados.

De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, el ataque se produjo alrededor de las 2.30 en la expendedora “LP Gas”, ubicada en la esquina de 72 y 22.

Allí estaba el trabajador limpiando la playa de carga de ese combustible, cuando llegaron caminando dos sujetos, uno de los cuales portaba un arma de fuego con el que enseguida le apuntó mientras le exigía la entrega de la recaudación.

Uno de los pesquisas del caso aseguró que ese asaltante lo amenazó además diciéndole “dame todo, no te hagas lastimar al pedo”. El empleado “les dio 70 mil pesos de la billetera de la empresa y su propio celular”.

”Pero le revisaron los bolsillos y le hallaron otros 130 mil pesos, por lo que le dieron una trompada en la cara y lo llevaron al primer piso, donde de la mochila del joven se llevaron 20 mil pesos y variada documentación”, reveló.

 

