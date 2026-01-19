Apuñalaron a un joven y hay cuatro aprehendidos

Otra madrugada de extrema violencia sacudió a La Plata y mantiene en vilo a una familia. Un joven de 24 años permanece internado en estado delicado, intubado y bajo cuidados intensivos, luego de haber sido brutalmente atacado a cuchillazos. Por el hecho hay cuatro personas aprehendidas, entre ellas dos menores.

El episodio ocurrió en la zona de 142 y 57, en Los Hornos. Según las primeras averiguaciones policiales, la víctima se encontraba en la vereda cuando fue increpada por un grupo de personas. Lo que comenzó como una discusión verbal escaló rápidamente y derivó en una violenta agresión grupal.

De acuerdo a los testimonios recolectados por personal policial, el joven fue atacado con un arma blanca y recibió al menos cuatro heridas punzantes. Tras el hecho, los agresores escaparon del lugar, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a la UPA de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios, donde fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. Si bien se encuentra estable, permanece intubada.

Con el avance de la investigación, la Policía logró identificar y detener a dos mujeres de 19 y 20 años, y a dos adolescentes de 16, quienes quedaron a disposición de la Justicia.