Hallan sin vida a un empresario en Brandsen

La tranquilidad de las horas previas al cierre del año se vio alterada en Brandsen por un hecho que generó fuerte conmoción. Un empresario del rubro de las telecomunicaciones fue hallado muerto en el baño de una casaquinta y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, ocurrido a pocas horas de los festejos.
El episodio se registró alrededor de las 21.30 en una propiedad ubicada en Oropéndola y Piñonero, en el barrio Mendizábal, a la vera de la Ruta 210. Personal policial acudió tras un llamado de emergencia y se entrevistó con el hijo de la víctima, quien relató que había ido a buscar a su padre para compartir la noche. Al no obtener respuesta, ingresó al predio y observó desde una ventana al hombre tendido en el piso del baño y con sangre en el lugar.
Minutos después, una ambulancia del Hospital Francisco Caram constató el deceso a las 21.52. La víctima fue identificada como Pablo Enrique Gramigna, de 63 años.
Según los primeros datos, el hombre había sufrido caídas anteriores y advertía sobre lo resbaloso del baño, por lo que se analiza un posible accidente doméstico, sin descartar otras hipótesis. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se realizaron pericias durante la madrugada.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
