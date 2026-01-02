Con un llamado a la paz, León XIV inauguró 2026

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
El papa León XIV inauguró 2026 ayer con un llamado a la paz, destacando en particular a los países “ensangrentados por el conflicto” y a las familias heridas por la violencia.
León XIV celebró una misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro y luego pronunció una oración especial al mediodía desde su estudio con vista a la plaza, que estaba llena de peregrinos y turistas en un día brillante y frío.
El pontífice señaló que el 1 de enero marca el Día Mundial de la Paz de la Iglesia.
Asimismo, aprovechó la ocasión para emitir una oración. “Recemos todos juntos por la paz: primero, entre las naciones ensangrentadas por el conflicto y el sufrimiento, pero también dentro de nuestros hogares, en familias heridas por la violencia o el dolor”, afirmó.
Luego de una ajetreada temporada navideña, León XIV tiene unos días de descanso antes de celebrar la festividad de la Epifanía de la Iglesia el 6 de enero. Ese mismo día cierra oficialmente el Año Santo 2025, la celebración que ocurre una vez cada cuarto de siglo y que atrajo a millones de peregrinos a Roma.
Inmediatamente después, presidirá una reunión de dos días de todo el Colegio de Cardenales, los príncipes de la Iglesia que lo eligieron papa, así como aquellos que tienen más de 80 años y no participaron en el cónclave pero que aún forman parte del colegio. León XIV está resucitando una tradición en gran medida evitada por el papa Francisco de convocar a los cardenales de vez en cuando para buscar su consejo sobre cómo gobernar la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles.
