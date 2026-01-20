Medina, a un paso de irse de Estudiantes

Finalmente se definió el futuro de Cristian Medina, el cual, está fuera de Estudiantes. Llegó en medio de un mar de dudas, cuestionamientos y una inversión millonaria poco habitual para el fútbol argentino. Por eso, ayer por la noche no fue considerado por el entrenador Eduardo Domínguez, ya que está a un paso de irse del club.

Tras llegar a buen puerto con las negociaciones entre la dirigencia albirroja y el Grupo Foster, el volante tiene todo listo para rescindir su contrato y quedar en libertad de acción, para sumarse próximamente a Botafogo de Brasil. Es importante informar que el acuerdo para su salida se llevó a cabo en buenos términos.

Como informó este medio hace algunos meses, la idea del jugador era que el Pincha le sirva como vidriera para pegar el salto al fútbol del exterior, un anhelo que parecía fallido, luego de la caída de su pase a Fenerbahce.

El oriundo de Moreno fue duramente cuestionado en su llegada a City Bell, allá por los primeros días de enero, cuando el empresario norteamericano desembolsó 15 millones de dólares para ejecutar la cláusula de salida fijada por Boca. Pese a esto, con el transcurso de los partidos se fue ganando un lugar en el once titular, y en el corazón de los hinchas.

Su rendimiento fue en constante ascenso y terminó convirtiéndose en una pieza indispensable del equipo que se quedó con el Torneo Clausura. No solo aportó creatividad y orden en el mediocampo, sino que además fue el futbolista más regular del plantel, acumulando 1.408 minutos en 19 partidos disputados durante el certamen. En los playoffs, mostró su verdadero potencial y dejó en claro por qué estuvo cerca de emigrar al fútbol europeo. Su salida no deja réditos económicos al Club, algo que los dirigentes sabían de antemano, su desempeño fue importante para que Estudiantes sea bicampeón en diciembre pasado.