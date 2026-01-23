Una dura frase con destino al brasileño Lula da Silva

El presidente Javier Milei lanzó una filosa frase contra su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, aunque indicó que mantiene con el mandatario una relación “adulta” para el funcionamiento comercial de ambos países.

“Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, sentenció cuando el periodista de Bloomberg sugirió, a tono de broma, que nombrara a uno de sus perros como el mandatario brasileño.

El vínculo entre el libertario y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se tensó en las últimas semanas, luego de que el último reuniera a las autoridades de la Unión Europea en Brasil, en la previa a la firma del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur en Paraguay.

Asimismo, tras el dardo, el libertario aclaró: “Al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una cotienda ideológica de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”.

“Si se fija, seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso adentro del Mercosur para que empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, sostuvo y remarcó: “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas. Los calienta asientos que cobran toneladas de dólares para no hacer nada”. Por su parte, el jefe de Estado aseguró que trabaja para “generar resultados” y que hará lo necesario para mejorar el comercio. “No voy a romper nada. Si otros países deciden tomar otras decisiones, son soberanos. Trabajo para los 47,5 millones de argentinos”, concluyó.

el regreso

El avión presidencial ARG01 partió desde el aeropuerto de Zurich a las 18.10, hora local (las 14.10 de Argentina) con destino a Gran Canaria, donde aterrizó a las 21.10 para realizar una escala técnica. Esta madrugada estaba previsto el arribo al Aeroparque Jorge Newbery,