Atención usuarios, ahora Cuenta DNI permite comprar, vender y transferir dólares

La billetera digital de Banco Provincia suma un nuevo servicio: la posibilidad de comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial, de forma simple, rápida y en un entorno digital muy intuitivo. La nueva funcionalidad marca un nuevo hito en la experiencia de las 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI.
Quienes tienen una Caja de Ahorro en dólares en Banco Provincia, ya pueden realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera desde el menú principal de la aplicación, en la opción “Comprar / Vender U$D”. El proceso es simple: basta con ingresar el monto deseado y confirmar la transacción.
Para quienes aún no disponen de una cuenta en dólares, la app ofrece la posibilidad de abrirla en el momento, aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente. Una vez completado este paso, la habilitación se concreta en un plazo máximo de 48 horas, tras lo cual la persona usuaria puede comenzar a operar con total normalidad.
Además de la compra y venta, la actualización incorpora la opción de transferir dólares, que se encuentra en la misma sección que las transferencias en pesos. El flujo operativo es idéntico al habitual, lo que garantiza una experiencia intuitiva y sin complicaciones.
Esta nueva herramienta se suma a otras innovaciones que Banco Provincia incorporó durante 2025 en Cuenta DNI: la posibilidad de obtener préstamos e invertir en plazos fijos. En total, durante todo el año se gestionaron más de 250 mil préstamos personales desde la app, que se convirtió en el principal canal de colocación de este producto. De la misma manera, se realizaron más de 400 mil plazos fijos, lo que representó 1 de cada 4 depósitos constituidos con esta modalidad en Banco Provincia.
En conjunto, todas estas innovaciones consolidan a la billetera digital de la banca pública bonaerense como una plataforma integral que evoluciona constantemente para responder a las necesidades de sus clientes/as y brindar soluciones digitales de vanguardia.
