Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Atención usuarios, ahora Cuenta DNI permite comprar, vender y transferir dólares

Atención usuarios, ahora Cuenta DNI permite comprar, vender y transferir dólares
24 de Enero de 2026 | 14:52

Escuchar esta nota

La billetera digital de Banco Provincia suma un nuevo servicio: la posibilidad de comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial, de forma simple, rápida y en un entorno digital muy intuitivo. La nueva funcionalidad marca un nuevo hito en la experiencia de las 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI.  

Quienes tienen una Caja de Ahorro en dólares en Banco Provincia, ya pueden realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera desde el menú principal de la aplicación, en la opción “Comprar / Vender U$D”. El proceso es simple: basta con ingresar el monto deseado y confirmar la transacción.  

Para quienes aún no disponen de una cuenta en dólares, la app ofrece la posibilidad de abrirla en el momento, aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente. Una vez completado este paso, la habilitación se concreta en un plazo máximo de 48 horas, tras lo cual la persona usuaria puede comenzar a operar con total normalidad. 

Además de la compra y venta, la actualización incorpora la opción de transferir dólares, que se encuentra en la misma sección que las transferencias en pesos. El flujo operativo es idéntico al habitual, lo que garantiza una experiencia intuitiva y sin complicaciones.  

Esta nueva herramienta se suma a otras innovaciones que Banco Provincia incorporó durante 2025 en Cuenta DNI: la posibilidad de obtener préstamos e invertir en plazos fijos. En total, durante todo el año se gestionaron más de 250 mil préstamos personales desde la app, que se convirtió en el principal canal de colocación de este producto. De la misma manera, se realizaron más de 400 mil plazos fijos, lo que representó 1 de cada 4 depósitos constituidos con esta modalidad en Banco Provincia. 

En conjunto, todas estas innovaciones consolidan a la billetera digital de la banca pública bonaerense como una plataforma integral que evoluciona constantemente para responder a las necesidades de sus clientes/as y brindar soluciones digitales de vanguardia.

LE PUEDE INTERESAR

Así avanza el armado para el inicio de la grabación de la serie de Netflix en pleno centro de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente
Últimas noticias de La Ciudad

EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

Así avanza el armado para el inicio de la grabación de la serie de Netflix en pleno centro de La Plata

Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata

Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Espectáculos
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
Deportes
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
Domínguez: “No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Policiales
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla