Construyó una torre Eiffel de 5,3 metros con palillos de dientes

A fuerza de paciencia, precisión y miles de palillos de dientes, un adolescente de Illinois logró un nuevo récord mundial Guinness. Eric Klabel, de Naperville, construyó una réplica de la Torre Eiffel de 5,27 metros de altura utilizando unos 20.000 palillos y pegamento, convirtiéndola en la escultura de este tipo más alta del planeta.

La afición de Eric por la construcción viene de familia: su padre es ingeniero civil y despertó en él la curiosidad por crear estructuras desde muy pequeño. Antes de los palillos, su material favorito eran los palitos de helado, con los que en 2021, a los 12 años, levantó una torre aún más alta y consiguió su primer Guinness. Aunque ese récord fue superado, el joven no se rindió y decidió probar con un desafío mayor.

“Los palillos son increíblemente pequeños y difíciles de manejar”, confesó. Justamente ahí estuvo la clave del logro: perseverar hasta transformar un objeto cotidiano en una obra monumental.