Ucrania, EE UU y Rusia seguirán negociando

Ucrania, Rusia y Estados Unidos acordaron continuar las negociaciones iniciadas en Abu Dabi, luego de dos días de contactos tripartitos que no dejaron anuncios concretos ni definiciones sustanciales sobre la invasión que inició el Kremlin en 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en la red social X que durante las conversaciones “se debatieron muchas cosas” y destacó que el intercambio se desarrolló en un “ambiente constructivo”. Sin embargo, aclaró que aún es temprano para extraer conclusiones y señaló que el diálogo podría reanudarse a partir de la próxima semana.

Desde el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, anfitrión del encuentro, se limitaron a confirmar que las conversaciones transcurrieron en un clima “constructivo y positivo”, sin ofrecer precisiones sobre eventuales avances o puntos de acuerdo.

Las negociaciones se desarrollaron en paralelo a nuevos ataques rusos sobre territorio ucraniano. Kiev denunció bombardeos nocturnos que dejaron al menos un muerto y 27 heridos, en la antesala de la segunda jornada de conversaciones.

“Sus misiles no solo alcanzan a la gente, sino también la mesa de negociaciones”, sostuvo Zelenski, al cuestionar la continuidad de los ataques en pleno proceso diplomático.

En la madrugada del sábado, intensos bombardeos golpearon Kiev y Járkov, provocando cortes masivos de agua, electricidad y calefacción, con temperaturas cercanas a los -10 grados, según informó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

Antes y durante las conversaciones, Rusia reiteró que considera imprescindible que Ucrania retire sus tropas de la región del Donbás. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que la retirada de las fuerzas ucranianas es una “condición muy importante” para avanzar hacia un acuerdo de largo plazo.

Desde Kiev, en cambio, evitaron pronunciarse sobre concesiones territoriales. “Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones”, insistió Zelenski al término de la primera jornada de contactos.

En el plano militar, Ucrania enfrenta una situación compleja, con retrocesos sostenidos en el frente de batalla frente a un ejército ruso más numeroso y mejor equipado, y con una fuerte dependencia del apoyo financiero y militar occidental.

La delegación rusa está encabezada por el general Igor Kostiukov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU). Estados Unidos participa a través de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Previo al inicio de los contactos en Abu Dabi, Zelenski y Trump mantuvieron un encuentro en Davos, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con los enviados estadounidenses.

Negociaciones sin Europa

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de los países de la Unión Europea y lejos del continente europeo, una ausencia que genera preocupación en varias capitales del bloque, ante el temor de que Washington presione a Kiev para aceptar un acuerdo favorable a Moscú.

Rusia, por su parte, volvió a criticar la participación europea en el proceso. En ese contexto, Zelenski cuestionó en el Foro Económico Mundial de Davos la falta de cohesión y de peso político de Europa frente a las posiciones de Estados Unidos y Rusia.

Tras una breve conversación con Trump en Suiza, el mandatario ucraniano anunció un principio de entendimiento sobre garantías de seguridad para Ucrania, que deberá ser finalizado por los gobiernos y aprobado por los parlamentos de ambos países.