Descartes de ruedas convertidos en piezas de arte

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Lo que para muchos conductores es simple chatarra al costado del asfalto, para Barnaby Wickham se ha convertido en una pequeña aventura cotidiana. Este ciclista de Baltimore ha reunido más de 700 tapacubos perdidos durante sus paseos en bicicleta, transformando un residuo urbano olvidado en una inesperada fuente de creatividad y diversión. La afición nació casi por casualidad, cuando a comienzos de 2024 Wickham decidió llevarse a casa un tapacubos que encontró tirado en la calle. Desde entonces, cada salida en bicicleta es también una búsqueda del tesoro. “Creo que es la emoción de la caza”, confiesa. Le gusta pedalear, recorrer su ciudad y mantener los ojos bien abiertos: hay suficientes tapacubos como para que el juego sea interesante, pero no tantos como para que pierda encanto. Con el tiempo, la colección creció y también la idea de darles una segunda vida. Los tapacubos se convirtieron en obras de arte tan insólitas como coronas navideñas, un pez gigante o una enorme cabeza de Snoopy. Wickham no solo los guarda: los cataloga. Lleva un mapa de Google donde marca cada hallazgo y una lista que bautizó con humor como “tapacubos en la naturaleza”. La iniciativa contagió a su comunidad, que ahora le avisa cuando ve uno abandonado en la ruta. Así, entre pedales, basura reciclada y creatividad, Wickham demuestra que incluso los objetos más anodinos pueden esconder historias curiosas y un toque de magia urbana.
