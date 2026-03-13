"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra

Vecinos de la zona de Parque Saavedra volvieron a manifestar su preocupación por el estado del histórico espacio verde de La Plata y del Jardín Botánico que funciona dentro del predio. Mientras continúan las obras de puesta en valor, que según lo previsto se extenderán hasta noviembre, frentistas del barrio advierten por problemas de mantenimiento, acumulación de residuos y situaciones que consideran riesgosas para el patrimonio del lugar.

Uno de los reclamos apunta a la situación que se genera cada fin de semana con los feriantes que trabajan en el parque. Según explican vecinos, las estructuras metálicas que utilizan para los puestos quedan apoyadas contra los paredones históricos de ingreso al predio una vez finalizada la actividad. Aseguran que el peso de esos elementos podría generar daños en las estructuras y piden que se disponga un depósito para guardarlas y evitar que permanezcan en ese lugar.

Otra de las quejas surgió tras la caída de un árbol sobre una escultura ubicada dentro del parque. De acuerdo con quienes frecuentan el espacio verde, los restos permanecieron en el lugar sin ser retirados. “Cayó un árbol sobre una escultura y ahí queda, nadie limpia, nadie saca”, señaló una vecina al describir la situación.

También se registraron cuestionamientos por el estado del sector cercano a la casita Benoit, edificio que actualmente es gestionado por la biblioteca que funciona en el lugar. Allí, según denuncian, quedaron restos de ramas y basura tras tareas de limpieza en el jardín. “Limpiaron el jardín y ahí dejan, nadie retira”, aseguraron.

El reclamo también alcanza al Jardín Botánico del parque, donde los vecinos sostienen que falta mantenimiento. “El Jardín Botánico está olvidado por la Municipalidad de La Plata”, señalaron, al pedir que se refuercen las tareas de cuidado mientras avanzan las obras de recuperación del paseo.

"Hasta hay ratas, moscas y olores mauseabundos, porque la huerta tira alimentos que es una fuente de alimentación para ellos, todo al lado de una biblioteca infantil y frente a un hospital de niños", cerraron.