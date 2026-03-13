Milei llegó a España: visita breve y agenda liberal

El presidente Javier Milei arribó hoy a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde se espera que haga referencia a la batalla cultural que encaró desde que llegó a la Casa Rosada y del rumbo de la economía argentina.

La agenda del mandatario además incluye encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal. Uno de esos cónclaves será con Santiago Abascal, líder del partido de derecha VOX, para reforzar la alianza política que mantienen desde hace años. Ya compartieron distintos encuentros y el Presidente confía en que el Diputado en las Cortes Generales por Madrid será el reemplazante de Pedro Sánchez.

Habrá otra reunión de relevancia para el jefe de Estado y es con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca. Tal es la admiración que tiene por el español que el 27de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo.

El plato fuerte está concentrado en el discurso que ofrecerá frente a empresarios en el Foro, algo que se producirá el sábado por la tarde. Para esa actividad, el Presidente tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar. En ese aspecto, no faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a las sociedades.

Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ni con miembros del Gobierno del PSOE.

La relación diplomática sigue marcada por la tensión, y Milei optó nuevamente por un recorrido de carácter “privado-institucional”, moviéndose en el ámbito de empresarios, economistas liberales y la cúpula de VOX.

Esta semana, Milei estuvo en Miami, Nueva York y Valparaíso, Chile, antes de tocar suelo argentino por unas pocas horas para recibir el dato de inflación de febrero y volver a subir al avión presidencial rumbo a España.