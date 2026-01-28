Honduras: asumió Asfura con promesas de mano dura contra el delito

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El conservador Nasry “Tito” Asfura, aliado político de Donald Trump, asumió ayer la presidencia de Honduras con la promesa de enfrentar “de frente” la inseguridad que azota al país más violento y empobrecido de Centroamérica. Su llegada al poder pone fin a cuatro años de gobierno de izquierda y asegura a Washington un nuevo socio en la región, en un contexto de avance de fuerzas conservadoras en América Latina.
“Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”, afirmó Asfura, de 67 años, al jurar el cargo en una ceremonia austera en el Congreso. El mandatario anunció un refuerzo de la presencia policial en zonas dominadas por pandillas y la puesta en marcha de un plan antiextorsión para recuperar el control territorial. Honduras sufre desde hace años la violencia de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, organizaciones declaradas terroristas por Trump y con ramificaciones en varios países de la región.
Asfura también anticipó que pondrá fin al estado de excepción decretado por su antecesora, Xiomara Castro, una medida similar a la aplicada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos. Con un bloque legislativo fuerte pero sin mayoría propia, el nuevo jefe de Estado pidió respaldo a su agenda y llamó a dejar de lado las divisiones políticas, tras una elección ajustada y marcada por denuncias de fraude.
Su asunción abre un “nuevo capítulo” en la relación bilateral con Estados Unidos, según la diplomacia estadounidense. En un país donde la pobreza afecta al 60% de la población y las remesas representan un tercio del PBI, Asfura buscará restituir el estatus de protección temporal para miles de migrantes hondureños y atraer inversiones extranjeras. “Honduras, no te voy a fallar”, prometió, mientras el país observa con expectativa si su discurso de orden y seguridad logra traducirse en cambios reales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí