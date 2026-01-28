Honduras: asumió Asfura con promesas de mano dura contra el delito

El conservador Nasry “Tito” Asfura, aliado político de Donald Trump, asumió ayer la presidencia de Honduras con la promesa de enfrentar “de frente” la inseguridad que azota al país más violento y empobrecido de Centroamérica. Su llegada al poder pone fin a cuatro años de gobierno de izquierda y asegura a Washington un nuevo socio en la región, en un contexto de avance de fuerzas conservadoras en América Latina.

“Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”, afirmó Asfura, de 67 años, al jurar el cargo en una ceremonia austera en el Congreso. El mandatario anunció un refuerzo de la presencia policial en zonas dominadas por pandillas y la puesta en marcha de un plan antiextorsión para recuperar el control territorial. Honduras sufre desde hace años la violencia de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, organizaciones declaradas terroristas por Trump y con ramificaciones en varios países de la región.

Asfura también anticipó que pondrá fin al estado de excepción decretado por su antecesora, Xiomara Castro, una medida similar a la aplicada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos. Con un bloque legislativo fuerte pero sin mayoría propia, el nuevo jefe de Estado pidió respaldo a su agenda y llamó a dejar de lado las divisiones políticas, tras una elección ajustada y marcada por denuncias de fraude.

Su asunción abre un “nuevo capítulo” en la relación bilateral con Estados Unidos, según la diplomacia estadounidense. En un país donde la pobreza afecta al 60% de la población y las remesas representan un tercio del PBI, Asfura buscará restituir el estatus de protección temporal para miles de migrantes hondureños y atraer inversiones extranjeras. “Honduras, no te voy a fallar”, prometió, mientras el país observa con expectativa si su discurso de orden y seguridad logra traducirse en cambios reales.