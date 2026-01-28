Alarma y tensión por un incendio en Zona Norte

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Un principio de incendio generó momentos de tensión en una vivienda de Arturo Seguí, en la intersección de las calles 414 y 158, donde las llamas se desataron a raíz de un desperfecto en un calefón eléctrico. El fuego afectó parte del domicilio y puso en alerta a los vecinos, que dieron aviso a los servicios de emergencia.
Gracias a la rápida reacción de los propietarios y al arribo de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, el siniestro pudo ser controlado en pocos minutos y no se registraron heridos ni daños estructurales de consideración. Sin embargo, el artefacto quedó completamente destruido por el fuego, evidenciando el riesgo que representan este tipo de fallas eléctricas.
El episodio se suma a una seguidilla de incendios registrados durante el último mes en distintos puntos de la Región, algunos de ellos con consecuencias graves. El caso más trágico ocurrió en Los Hornos, donde un incendio terminó con la vida de una mujer y sus dos hijas pequeñas, un hecho que generó conmoción y reavivó el debate sobre la prevención y las condiciones de seguridad en las viviendas.
En Arturo Seguí, además, se reportaron focos ígneos en zonas como 412 entre 146 y 147, 440 y 136, 410 y 154, 152 y 409, 413 y 157 y 178 y 448, lo que mantiene en alerta a vecinos y autoridades ante el temor de nuevos episodios.
