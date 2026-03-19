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La Ciudad |AL RITMO DE LA INFLACIÓN

La actualización de alquileres entró en una “meseta” en la Ciudad

19 de Marzo de 2026 | 02:41
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El mercado de alquileres en La Plata atraviesa un amesetamiento en el último bimestre y los nuevos valores reflejan una tendencia que, según los especialistas, acompaña el ritmo inflacionario sin los picos de volatilidad de años anteriores.

Para quienes deben afrontar la actualización de sus contratos en abril, los porcentajes varían según el índice y el período pactado. Según el Foro Profesional Inmobiliario, el Índice de Contratos de Locación (ICL), muestra los siguientes incrementos: anual: 33,22% (quedan muy pocos en vigencia); semestral: 12,43%; cuatrimestral: 8,45% y trimestral: 6,16%

Por otro lado, aquellos acuerdos atados directamente a la evolución de precios (IPC) presentan cifras ligeramente superiores, destacándose un 10,92% para el ajuste cuatrimestral y un 15,40% para el semestral. Para los contratos con actualización trimestral, el porcentaje de actualización del próximo mes será del 8,43 por ciento.

Martilleros platenses consultados por este diario coinciden en que la modalidad predilecta hoy es con actualización cuatrimestral por IPC. En cuanto a las renovaciones, el mercado se divide: mientras algunos propietarios e inquilinos optan por mantener el vínculo por dos años, otros prefieren la cautela de plazos anuales.

“Hay mucho movimiento y consultas constantes”, afirman desde el sector. La demanda está hoy concentrada en los monoambientes y departamentos de un dormitorio.

Sin embargo, en las últimas semanas se intensificó el interés por unidades de dos dormitorios, traccionado principalmente por familias jóvenes.

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Desde el Foro Profesional Inmobiliario aportan una mirada de alivio para el bolsillo de los inquilinos, al menos en términos comparativos. Según el organismo, se produjo un amesetamiento en los últimos dos meses.

“Los índices están acompañando a la inflación, lo que permite que los valores se mantengan dentro de los parámetros lógicos del mercado. Incluso, en zonas específicas de la ciudad, algunos precios han mostrado una leve tendencia a la baja para evitar la vacancia”, señalaron fuentes del Foro.

Esta estabilidad, sumada a la oferta creciente de unidades, parece configurar un escenario de mayor previsibilidad para el cierre del primer cuatrimestre del año en la Ciudad.

Pese a la presión sobre los bolsillos -donde el alquiler llega a representar una parte sustancial del ingreso familiar-, el consenso profesional indica que los valores actuales están “dentro de lo que el mercado convalida”.

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