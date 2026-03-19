Expectativa por un torneo de rompecabezas en la Ciudad

Este sábado se realizará en La Plata un torneo de rompecabezas de una Liga Anual de Rompecabezas que recorre el país. Ya agotó los cupos y se realizará en 8 entre 54 y 55 (La Culturosa).

La propuesta reunirá a los aficionados de todas las edades en una actividad que combina concentración, paciencia y trabajo en equipo.

La competencia estará dividida en dos categorías. Por un lado, principiantes, donde los participantes deberán completar un puzzle de 300 piezas. Por otro, la categoría Parejas Liga, con un desafío mayor de 500 piezas que exigirá coordinación y estrategia compartida. En ambos casos, el objetivo será armar el rompecabezas en el menor tiempo posible.