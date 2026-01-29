Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |PROBLEMAS PARA EL TRÁNSITO EN VILLA CASTELLS

Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro

29 de Enero de 2026 | 02:45
Vecinos de Villa Castells renovaron ayer por la tarde sus reclamos por un nuevo largo periodo de barreras bajas en el paso a nivel de Camino Centenario y 502. El problema, que comenzó alrededor de las 16, provocó un colapso en el tránsito que se extendió durante buena parte de la tarde, según las quejas.

Leandro, un vecino de la zona, fue uno de los primeros en alertar sobre la situación: “No andan las barreras del paso a nivel”, denunció cerca de las cuatro de la tarde, describiendo el panorama circulatorio como un verdadero “lío”. Lo que se señala como una falla técnica recurrente derivó en extensas filas de vehículos sobre la colectora, el Camino Centenario y las calles 13 y 502, afectando los accesos principales a la localidad.

La desesperación de los conductores no solo generó demoras. También se describían maniobras temerarias de automovilistas que cruzaban las vías con la barrera baja. Además, el desvío del flujo vehicular hacia arterias alternativas trajo nuevas complicaciones. Mariel, otra vecina damnificada, apuntó que el entorno se volvió peligroso: “Los autos pasan por la 502 a toda velocidad para el lado de 7 y hay más autos de lo habitual”.

Lo que más indigna a la comunidad es que el problema se repite de forma recurrente. A pesar de las quejas, desde Trenes Argentinos han informado previamente que el sistema no presenta fallas. Entre los vecinos se exige una solución definitiva “antes de que ocurra una tragedia”, definió una automovilista.

 

