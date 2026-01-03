Inicio cargado para el Pincha con dos duelos en pocos días

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La Copa Argentina 2026 ya tiene fecha para el inicio de su calendario y confirmó cuáles serán los primeros cuatro partidos del certamen, que se disputarán entre el 18 y el 21 de enero, con Estudiantes debutando el lunes 19 e Independiente Rivadavia como protagonista del estreno en su condición de campeón. Además, en el borrador de AFA ya se conoce cuando podría debutar el Pincha en el Torneo Apertura.
A menos de dos meses de la consagración lograda en 2025, el torneo más federal del país volverá a ponerse en marcha con la Lepra mendocina abriendo la competencia, una situación que se repite por tercer año consecutivo tras los debuts encabezados por Patronato en 2023 y el León en 2024.
El equipo dirigido por Alfredo Berti enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero. Ese mismo día también se jugará el cruce entre Lanús y Sarmiento de La Banda. La continuidad de la agenda será el lunes, cuando Estudiantes, el vigente campeón del fútbol argentino, se mida con Ituzaingó, recientemente ascendido de la Primera C a la B Metropolitana.
El último de los encuentros programados tendrá lugar el miércoles 21 de enero y enfrentará a Argentinos Juniors con Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional. Desde la organización aclararon que todos los partidos aún esperan la confirmación oficial de sedes y horarios.
Por otro lado, en lo que respecta al Torneo Apertura, en el borrador de la Asociación del Fútbol Argentino, se mantiene la posibilidad que Estudiantes debute en el campeonato local ante Independiente el viernes 23 en el Estadio Libertadores de América.
De esta manera, con pocos días de preparación, Estudiantes tendrá un comienzo de año movido entre Copa Argentina y campeonato, donde en cuatro días deberá disputar dos partidos. A su vez, luego de medirse ante el Rojo, entre semana deberá recibir en UNO a Boca. Se maneja el miércoles 28 como fecha tentativa.
