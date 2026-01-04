Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ATP en Australia

Se pone en marcha la temporada en Brisbane

Se pone en marcha la temporada en Brisbane

Jiri Lehecka

4 de Enero de 2026 | 03:06
Edición impresa

La temporada 2026 del tenis profesional se pone en marcha esta semana con el ATP 250 de Brisbane, certamen que se disputará mañana y el 11 de enero en las canchas duras del Queensland Tennis Centre.

El torneo marca el inicio formal del calendario y forma parte de la tradicional gira australiana que antecede al Abierto de Australia, compartiendo semana con la United Cup y el ATP de Hong Kong.

Como ocurre desde 2009, Brisbane vuelve a ocupar un lugar clave en el arranque del año, con un historial de campeones de primer nivel como Andy Roddick, Andy Murray y Roger Federer.

El defensor del título es el checo Jiri Lehecka, en un torneo que suele ofrecer pistas rápidas y condiciones ideales para medir el estado inicial de los principales jugadores del circuito.

El cuadro principal presenta nombres de peso desde la primera ronda. Daniil Medvedev, máximo preclasificado, debutará ante Marton Fucsovics, mientras que Alejandro Davidovich, segundo cabeza de serie, enfrentará a Brandon Nakashima.

También sobresalen cruces atractivos como Frances Tiafoe frente al local Aleksandar Vukic, Reilly Opelka ante Joao Fonseca y el duelo checo entre Lehecka y Tomas Machac.

LE PUEDE INTERESAR

Rugby platense: todos los ganadores de banderines 2025

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

La parte baja del cuadro promete emociones fuertes, con el regreso de Nick Kyrgios ante su público tras superar lesiones, además de la presencia de Grigor Dimitrov, Tommy Paul y Denis Shapovalov.

En tanto, jóvenes en ascenso como Learner Tien, campeón de las ATP Finals 2025, buscarán dar el golpe en un certamen que suele abrir oportunidades inesperadas, cuando enfrente al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Con tres jugadores del Top 20 entre los principales candidatos y una nómina cargada de talento y regresos resonantes, el ATP 250 de Brisbane inaugura una nueva temporada repleta de expectativas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Deportes

Los desafíos de 2026 - Gimnasia

Los desafíos de 2026 - Estudiantes

La cara menos visible de la pretemporada de Boca

Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
Policiales
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Política y Economía
Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro
El peronismo condenó la detención de Maduro
EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina
Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas
Caputo enfrenta el examen ante el Fondo
La Ciudad
Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Nueva alarma vecinal por tres focos de incendios en la Ciudad
Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla