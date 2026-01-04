Se pone en marcha la temporada en Brisbane

La temporada 2026 del tenis profesional se pone en marcha esta semana con el ATP 250 de Brisbane, certamen que se disputará mañana y el 11 de enero en las canchas duras del Queensland Tennis Centre.

El torneo marca el inicio formal del calendario y forma parte de la tradicional gira australiana que antecede al Abierto de Australia, compartiendo semana con la United Cup y el ATP de Hong Kong.

Como ocurre desde 2009, Brisbane vuelve a ocupar un lugar clave en el arranque del año, con un historial de campeones de primer nivel como Andy Roddick, Andy Murray y Roger Federer.

El defensor del título es el checo Jiri Lehecka, en un torneo que suele ofrecer pistas rápidas y condiciones ideales para medir el estado inicial de los principales jugadores del circuito.

El cuadro principal presenta nombres de peso desde la primera ronda. Daniil Medvedev, máximo preclasificado, debutará ante Marton Fucsovics, mientras que Alejandro Davidovich, segundo cabeza de serie, enfrentará a Brandon Nakashima.

También sobresalen cruces atractivos como Frances Tiafoe frente al local Aleksandar Vukic, Reilly Opelka ante Joao Fonseca y el duelo checo entre Lehecka y Tomas Machac.

La parte baja del cuadro promete emociones fuertes, con el regreso de Nick Kyrgios ante su público tras superar lesiones, además de la presencia de Grigor Dimitrov, Tommy Paul y Denis Shapovalov.

En tanto, jóvenes en ascenso como Learner Tien, campeón de las ATP Finals 2025, buscarán dar el golpe en un certamen que suele abrir oportunidades inesperadas, cuando enfrente al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Con tres jugadores del Top 20 entre los principales candidatos y una nómina cargada de talento y regresos resonantes, el ATP 250 de Brisbane inaugura una nueva temporada repleta de expectativas.